Минкульт запретил строить ЖК на месте старинной типографии в Одессе

Проводить строительные работы в Одессе по улице Ришельевской, 47-49, где располагается здание старинной типографии, строго запрещено.

Как сообщил местный активист Юрий Дьяченко, соответствующие предписание выдало Министерство культуры и информационной политики. В частности, ведомство запретило проводить какие-либо работы по улице Ришельевской, где располагаются здания театра и типографии Фесенко. Отмечается, что эти здания находятся в пределах исторического ареала и комплексной охранной зоны Одессы. Какое-либо строительство без разрешения или согласования с центральным органом исполнительной власти здесь запрещено.

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Предписание было выдано компаниям "Одесса-Сити" и "Мартен-Груп", которые намерены построить здесь шестиэтажный жилой комплекс с паркингом.

Как сообщали НЕРУХОМІ, одесситы пытаясь защитить старинное здание типографии, создали на правительственном сайте петицию. Они просили вернуть зданию на улице Ришельевской, 47, 49 и Большой Арнаутской, 40 охранный статус памятника архитектуры, которого лишили местные чиновники.

Стоит также подчеркнуть, что городской ГАСК выдал застройщику разрешительные документы.

"Одесса-сити" пообещала сохранить стилистику фасада старинной типографии. Согласно визуализации проекта, который был представлен 30 декабря депутатам горсовета, стилистика будет сохранена, но здания вырастут на несколько этажей.

Здание типографии было построено в 1841 году. В нем работал известный издатель Ефим Фесенко. По мнению культуроведов, объект – это не просто архитектурный памятник, он является огромным культурным наследием.