Одесский суд разрешил строительство на месте типографии Фесенко

Одесский окружной административный суд разрешил застройщику "Одесса-Сити" проводить строительные работы на месте типографии Фесенко.

Как сообщают местные СМИ, застройщик подал иск в суд, требуя остановить предписания Минкульта и снять запреты на проведение строительных работ. Судья Людмила Токмилова удовлетворила заявление компании "Одесса-Сити", а решение суда сразу вступило в силу.

Вынося такое решение, судья руководствовалась тем, что из-за запрета строительная компания понесет материальные убытки. Так, застройщику пришлось бы платить неустойку подрядным организациям, выплачивать строителям зарплату, несмотря на простой, что тоже может привести к убыткам. Но судья почему-то не взяла во внимание тот факт, что застройщик проводит строительство в центральном историческом ареале, не имея разрешения Минкульта, что в итоге несет угрозу для памятника архитектуры местного значения.

Описание: Типография Ефима Фесенко в Одессе Источник: archodessa.com Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, в марте Министерство культуры заявляло, что проводить строительные работы в Одессе по улице Ришельевской, 47-49, где располагается здание старинной типографии, строго запрещено. Здесь хотят построить шестиэтажное жилое здание с паркингом.

Здание типографии было построено в 1841 году. В нем работал известный издатель Ефим Фесенко. По мнению культуроведов, объект – это не просто архитектурный памятник, он является огромным культурным наследием.