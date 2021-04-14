В Одессе иностранцев пытали утюгом два месяца, выбивая из них квартиры. Фото

В Одессе задержали преступников, которые похитили и удерживали в плену двух граждан Греции, требуя от них выкуп в виде недвижимости и денежных средств.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Одесской области.

Описание: Полиция провела спецоперацию по освобождению заложников в Одессе Источник: Alt:

По словам правоохранителей, преступники похитили в феврале двух греков – 55-летнего мужчину и его 27-летнего племянника. В течение двух месяцев жертвы подвергались пыткам утюгом, психологическому давлению, им угрожали оружием, говорили, что убьют. В итоге мужчины не выдержали истязаний и передали своим мучителям право собственности на шесть квартир в элитных районах Одессы, а также 600 тысяч евро.

Описание: Полиция провела спецоперацию по освобождению заложников в Одессе Источник: Alt:

В ходе следственно-оперативных мероприятий полиция установила, где находятся злоумышленники, провела спецоперацию во вторник 13 апреля, в ходе которой освободила и заложников. Были задержаны двое мужчин, которые подозреваются в совершении преступления. Следствия по данному делу продолжаются, правоохранители выясняют, кто контактировал с преступниками и может быть замешан в похищении иностранцев.

Описание: Полиция провела спецоперацию по освобождению заложников в Одессе Источник: Alt:

Описание: Полиция провела спецоперацию по освобождению заложников в Одессе Источник: Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, недавно в Николаеве во время проведения спецоперации был освобожден киевлянин, который находился в плену около четырех лет. Преступники тоже хотели заполучить недвижимость своей жертвы.