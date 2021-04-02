Киевлянина 4 года удерживали в плену, пытаясь заполучить его квартиру

Киевлянин стал жертвой банды, члены которой похитили его и удерживала в плену, пытаясь заполучить квартиру.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски по месту проживания членов преступной группировки в Николаеве. В доме у одного из бандитов, нашли двух украинцев, которые числились, как пропавшие без вести. Одним из них оказался 52-летний киевлянин, как выяснилось преступники удерживали мужчину тут с 2017 года, пытаясь завладеть его квартирой.

Описание: Полиция провела обыски Источник: kyiv.gp.gov.ua Alt:

В ходе следствия выяснилось, что в преступную группу входила сотрудница юстиции. Она была задержана и доставлена в Шевченковское управление полиции в Киеве. Кроме нее задержали и 51-летнего жителя Николаева, который также подозревается в преступной деятельности. Решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении.

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