В Одессе ГАСК выдал разрешение на строительство скандального дома

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В Одессе застройщик смог получить разрешительные документы на возведение дома по улице Рыбачья Балка, 1-Г, несмотря на шлейф уголовных дел по данному строительству.
Как сообщает Думская, подтверждение этому появилось на сайте государственной электронной системы в сфере строительства.
Отмечается, что одесский ГАСК неоднократно отказывал застройщик из-за неполного пакета документа. Тем не менее, несмотря на это строительные работы активно велись. О чем в свое время сообщал глава ГАСК Александр Авдеев. Он также рассказал, что неизвестные парни спортивной наружности угрожают соседям, когда те пожаловались на незаконные действия со стороны застройщика.
На строительство клубного дома FELICITA таки выдали разрешение
Думская
Но, несмотря на это, комиссия разрешение совсем недавно таки выдала. Издание подчеркивает, что градусловия и ограничения на застройку были получены в мае 2020 года Олегом Андрусиком для строительства сблокированного жилого дома на две семьи. На сайтах по продаже недвижимости по этому адресу продают квартиры в клубном доме FELICITA. В настоящее время некоторые риелторы приостановили продажи.
В ГАСКе позже сообщили, что разрешение собираются отозвать.
Как сообщали НЕРУХОМІ, застройка ведется на трех приусадебных участках, которые предназначены для строительства индивидуального жилого дома и различных построек возле него.
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