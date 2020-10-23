В Одессе ГАСК выдал разрешение на строительство скандального дома

В Одессе застройщик смог получить разрешительные документы на возведение дома по улице Рыбачья Балка, 1-Г, несмотря на шлейф уголовных дел по данному строительству.

Как сообщает Думская, подтверждение этому появилось на сайте государственной электронной системы в сфере строительства.

Отмечается, что одесский ГАСК неоднократно отказывал застройщик из-за неполного пакета документа. Тем не менее, несмотря на это строительные работы активно велись. О чем в свое время сообщал глава ГАСК Александр Авдеев. Он также рассказал, что неизвестные парни спортивной наружности угрожают соседям, когда те пожаловались на незаконные действия со стороны застройщика.

Описание: На строительство клубного дома FELICITA таки выдали разрешение Источник: Думская Alt:

Но, несмотря на это, комиссия разрешение совсем недавно таки выдала. Издание подчеркивает, что градусловия и ограничения на застройку были получены в мае 2020 года Олегом Андрусиком для строительства сблокированного жилого дома на две семьи. На сайтах по продаже недвижимости по этому адресу продают квартиры в клубном доме FELICITA. В настоящее время некоторые риелторы приостановили продажи.

В ГАСКе позже сообщили, что разрешение собираются отозвать.

Как сообщали НЕРУХОМІ, застройка ведется на трех приусадебных участках, которые предназначены для строительства индивидуального жилого дома и различных построек возле него.