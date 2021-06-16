В Николаеве решили продать незаконную постройку, которую нужно было снести

Николаевский предприниматель, которого суд обязал снести незаконную постройку, решил вместо этого ее продать.

Об этом написал глава Департамента внутреннего финконтроля, надзора и противодействия коррупции Николаевского горсовета Андрей Ермолаев у себя в Facebook.

По его словам, житель Николаева без каких-либо разрешительных документов, самовольно занял участок земли по улице Лазурной. Суд постановил снести незаконную постройку, освободить участок, который находится на балансе города. Но спустя какое-то время в сети появилось объявление о продаже. При чем, как отметил Ермолаев, это "не просто МАФ, а целое капитальное сооружение". Впрочем, остается открытым вопрос, как николаевский предприниматель собирался оформить эту сделку. Согласно объявлению мужчина хотел заработать на этом $15 тысяч, указав, что с документами все в порядке.

Ввиду таких событий, власти города рекомендуют украинцам проявлять осторожность к такого рода сделкам, чтобы не купить проблемную недвижимость.

"Что делает человек, когда узнает, что его киоск будут сносить? Не поверите! Дает объявление: продаю киоск! Это было бы смешно, если это был бы анекдот", - прокомментировал николаевский чиновник эту ситуацию.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в центре Киева возле станции метро "Золотые ворота", где демонтировали незаконно установленную веранду ресторана "Хурма", вновь началось незаконное строительство.