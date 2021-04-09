Возле ресторана "Хурма" в Киеве вновь заметили подозрительное строительство

В центре Киева возле станции метро "Золотые ворота", где недавно демонтировали незаконно установленную веранду ресторана "Хурма", вновь началось незаконное строительство.

Как сообщает "Хмарочос", об этом местные жители сообщили органам государственной власти. В свою очередь в Департаменте благоустройства рассказали, что на месте побывал инспектор и вынес предписание остановить строительство. Владельца попросили предоставить разрешительную документацию, а если ее не окажется – снести пристройку.

Описание: Источник: hmarochos.kiev.ua Alt:

"Чтобы инициировать демонтаж нам нужно поручения от Департамента городского благоустройства. Должна собраться внутренняя комиссия, принять решение, подписать документы, обнародовать их на сайте, и только тогда мы можем начинать работы. Но это крайний вариант. Прежде всего, предприниматель должен выполнить требования закона", - сообщила Анжела Брежнева из городского благоустройства.

Чиновница сообщила, если собственник не продемонстрирует документы, то в течение одной недели будет принято решение о демонтаже.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в декабре коммунальщики демонтировали веранду грузинского ресторана "Хурма". Пристройка была незаконной, располагалась почти вплотную к станции метро. Кроме того, что сооружение было построено без необходимых документов, оно представляло реальную угрозу: сезонная площадка возле стационарного учреждения "Хурма", располагалась на расстоянии 1,6 м от газопровода низкого давления, что является нарушением Правил безопасности.