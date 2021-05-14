В Минобороне рассказали, что хотят сделать с усадьбой Сикорского

Усадьбу авиаконструктора Игоря Сикорского, которая расположена в Киеве по улице Ярославов Вал, 15б, Министерство обороны готово передать столице в коммунальную собственность.

Об этом в пятницу, 14 мая, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Передача здания Киеву может состояться после того, как с него будет снят арест, который был наложен вместе с имуществом государственного предприятия "Отель "Козацкий" решением Печерского районного суда. В ведомстве сообщили, что неоднократно подавались ходатайства в суды различных инстанций, пытаясь снять арест, но попытки были безуспешны. В Минобороне писали также письма в Генпрокуратуру, прося поддержать их позицию.

Отмечается, что, если не снять арест с усадьбы ее не получится передать на баланс города и невозможно начать реставрационные работы. При этом здание уже находится в плачевном состоянии – оно сохранилось лишь на 31%.

Описание: Усадьба авиаконструктора Сикорского находится в плачевном состоянии Источник: The City Kyiv.ua Alt:

В 2017 году Минобороны заказало оценку технического состояния особняка Сикорского. По оценкам специалистов, на первоочередные противоаварийные работы необходимо потратить около 150 тысяч гривен. Полная реставрации будет стоить от 5 до 10 млн гривен.

Как сообщали НЕРУХОМІ, Министерство культуры и заместитель генерального прокурора обратились в Окружной административный суд Киева, требуя заставить Минобороны взяться за реставрацию дома авиаконструктора. Кроме Минобороны ответчиком является и "Отель Казацкий" – в его собственности и находится памятник архитектуры. Истцы требуют привести дом авиаконструктора в надлежащий вид. Кроме того, они просят обязать Минобороны заключить с Минкультом охранный договор, который поможет защитить это здание. Усадьба является памятником архитектуры национального значения.