Минкульт будет судиться с Минобороны из-за дома Сикорского в Киеве

Минобороны хотят заставить взяться за реставрацию дома авиаконструктора Игоря Сикорского, который является памятником архитектуры национального значения и находится по улице Ярославов Вал, 15б.

С соответствующим иском в Окружной административный суд Киева обратились Министерство культуры и заместитель генерального прокурора. Кроме Минобороны ответчиком является и "Отель Казацкий" – в его собственности и находится памятник архитектуры. Истцы требуют привести дом авиаконструктора в надлежащий вид. Кроме того, они просят обязать Минобороны заключить с Минкультом охранный договор, который поможет защитить это здание.

Описание: Усадьба Сикорского Источник: Фото Андрея Раенка Alt:

Как сообщает "Хмарочос", с 2000 по 2015 год здание принадлежало международному благотворительному фонду "Музей истории воздухоплавания и авиации им. Сикорского", который связывают с народным депутатом Нестором Шуфричем. Фонд обещал восстановить памятник архитектуры, но за пятнадцать лет так этого и не сделал, в результате чего он пришел в упадок и начал рушиться. Сегодня дом Сикорского находится на балансе ГП "Отель Казацкий".

Как сообщали НЕРУХОМІ, в КГГА ранее заявляли, что вопрос с внесением объектов культурного наследия в Реестр недвижимых памятников затягивается со стороны чиновников Министерства культуры. В итоге многие уникальные здания могут оказаться под угрозой исчезновения.