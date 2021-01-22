В Киевтеплоэнерго прокомментировали "космические" платежки

В Киеве жители некоторых новостроек получили в платежках счета за отопление на 10 тысяч гривен и более.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевтеплоэнерго в четверг, 21 января.

Как подчеркнули коммунальщики, суммы в квитанциях – это не ошибка и не фейк. При этом аномально высокие платежи касались исключительно жителей новостроек, где на части квартир стоят индивидуальные счетчики на тепло, остальные же платят по показателям общедомового прибора.

В Киевтеплоэнерго сообщили, что владельцы квартир со счетчиками платят за тепло по показаниям этих счетчиков и дополнительно – за отопление мест общего пользования. Владельцам квартир без счетчиков происходит начисление по разницы между показаниями общедомового прибора, затрат на отопление мест общего пользования и суммарных показаний всех индивидуальных счетчиков пропорционально отапливаемой площади квартиры. Как подчеркнули коммунальщики, это приводит к появлению аномально-высоких платежек.

Описание: Киевлянам начали приходить "космические" платежки за тепло Источник: pixabay.com Alt:

Такая ситуация произошла в доме на улице Ахматовой, где около 90% владельцев квартир установили счетчики тепла. В то же время на одну из квартир площадью 99 "квадратов" без счетчика пришла платежка на 12 тысяч гривен. Еще один случай приключился с хозяином квартиры (площадью 102 "квадрата") на Драгоманова. Ему пришла квитанция на 11 тысяч гривен.

В Киевтеплоэнерго отмечают, что сегодня пока существует такая коллизия, которая не урегулирована на уровне законов, надежный способ избежать неприятных ситуаций – установить на квартиру счетчик на тепло.

Как сообщали НЕРУХОМІ, Министерство развития общин и территорий инициирует создание Государственной жилищно-коммунальной инспекции, которая будет следить за выполнением норм в области ЖКХ.