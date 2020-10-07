В Киевгорстрое рассказали, какие проблемы возникают с ЖК Укрбуда

Сегодня застройщику в разы стало труднее ввести дом в эксплуатацию из-за того, что ГАСИ существенно сократила выдачу разрешительной документации, при этом количество заявок осталось тем же.

Об этом заявил президент Киевгорстроя Игорь Кушнир.

По его словам, КГС за этот год ввел в эксплуатацию шесть жилых комплексов – три своих и три от Укрбуда, но в планах было сдать куда больше последних.

"В процессе столкнулись с совершенно нетипичной для нас проблемой. Все изменения проектов по ходу работ тоже должны регистрироваться в ведомстве, и со своими ЖК мы всегда это делаем сразу. Для нас это нечто само собой разумеющееся. Но структуры Укрбуд этого не делали вообще – а это первая же формальная причина для отказа", - подчеркнул Кушнир.

Он пожаловался, что теперь его компании приходится проделывать работу, которую должны были давно сделать менеджеры Укрбуда. Кушнир предупредил инвесторов ЖК Гармония, что сроки сдачи постоянно сдвигаются из-за чисто формальных проблем: от ГАСИ с июня ждут внесения изменений в документы. Всего компания получила за два месяца от инспекции 25 отказов по простым вопросам. Вместе с тем, Кушнир уверяет, что компания сдаст все дома, которые взяла на баланс.

Описание: Что не так с домами Укрбуда? Источник: pixabay.com Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, две недели назад КГС принял шестнадцатый жил комплекс от Укрбуда – Обериг-2. Между тем, 13 августа, возле Министерства обороны инвесторы Укрбуда в знак протеста перекрыли Воздухофлотский проспект. Для привлечения внимания к проблеме они устроили масштабную акцию протеста с перекрытием дороги, разжиганием фаеров и установкой палаток.