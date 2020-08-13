Инверторы Укрбуда перекрыли проспект в Киеве

В Киеве в четверг, 13 августа, возле Министерства обороны инвесторы Укрбуда в знак протеста перекрыли Воздухофлотский проспект.

Как рассказывают очевидцы, люди заняли территорию возле Министерства обороны. Для привлечения внимания к проблеме они устроили масштабную акцию протеста с перекрытием дороги, разжиганием фаеров и установкой палаток.

Митингующие утверждают, что они оказались в безвыходном положении, после того, как строительство их домов оказалось замороженным. Так, более тринадцати тысяч людей могут остаться без крыши над головой. Организаторы митинга объясняют, что таким образом они стараются привлечь внимание к тому, что многие строительные объекты так и не передали Киевгорстрою для завершения работ. Соответствующий договор должны были заключить представители Минобороны.

На митинг у министерства пришли около 300 человек. Они перекрыли движение по Воздухофлотскому проспекту, бьют в металлические бочки и стоят на проезжей части, мешая проезду авто.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в среду, 12 августа, холдинговая компания Киевгорстрой приняла еще один недостроенный объект от Укрбуда. Речь идет о жилом комплексе АКАДЕМ ПАРК.