УкрРус
Все результаты

* обязательные для заполнения поля

Ваш запрос принят

Отдел продаж свяжется с Вами в ближайшее время

Войдите в личный кабинет для управления

Войти

Новости

Все Объекты Рейтинги Город Люди Рынок Лайфхаки
Нерухомі Новости Все

В Киеве будет меньше пробок? Возле метро построят перехватывающие паркинги

31.07.2020 - 14:55

В Киеве возле шести станций метро построят перехватывающие паркинги, что, в какой-то мере, должно облегчить городской трафик.

Об этом в пятницу, 31 июля, заявил мэр столицы Виталий Кличко, передает пресс-служба КГГА.

"Перехватывающие парковки обустроят возле шести станций метро. И первая из них - возле метро "Выдубичи" - уже месяц как работает. Это парковка на 193 места. Там установили новое освещение, транспортное и пешеходное ограждение, навигацию. Обустроили 2 пешеходных перехода, сделали дорожную разметку. Проложили также оптоволокно и установят в ближайшее время 10 камер видеонаблюдения", - сообщил Кличко.

Сегодня городские власти тестирует пользуется ли спросом этот паркинг и что надо еще сделать, чтобы людям было удобно. В среднем ежедневно на паркинге "Выдубичи" оставляют 120-140 автомобилей.

В Киеве появятся перехватывающие паркинги

pixabay.com

"Перехватывающих паркингов сделаем на въездах в столицу по пяти направлениям. Вблизи станций метро "Академгородок", "Святошин", "Красный Хутор", "Ипподром", "Сырец". Всего на них смогут разместиться около 2 тысяч автомобилей. Обустраивая перехватывающие паркинги, город предоставляет водителям альтернативу - оставить авто на стоянке и двигаться дальше общественным транспортом. Благодаря этому мы разгрузим центральную часть города от частного транспорта и уменьшим пробки в столице", - подчеркнул Кличко.

Отметим, что в последнее время из-за увеличившегося трафика и ремонтных работ пробки в столице стали привычным явлением. Наиболее трудная ситуация складывается во время утреннего и вечернего часа пик, когда все люди спешат на работу, а потом по домам. Город уже давно нуждается в кардинальном решении проблемы. Отметим, что столица Украины заняла 12 место из 416 в рейтинге городов с самыми большими пробками.

Как сообщали НЕРУХОМІ, проект генерального плана Киева предусматривает строительство в столице многоуровневых транспортных развязок, которые должны решить вопрос с трафиком.

Комментарии

744
Все ЖК на карте
map link
Новостройки Киева Новостройки Киевской области Новостройки Одессы
Нерухомі

Другие новости

В Украине сократились темпы строительства – Госстат

В Украине сократились темпы строительства – Госстат

Новое строительство составило 41,6% от общего объема произведенной строительной продукции

31.07.2020 - 12:12
Недвижимость в США бешено дорожает: средняя цена жилья обновила максимум

Недвижимость в США бешено дорожает: средняя цена жилья обновила максимум

Рынок оживает на фоне еще не отступившего коронавируса

31.07.2020 - 11:37
Отель в форме Кубика Рубика: нестандартное решение от китайских архитекторов. Фото

Отель в форме Кубика Рубика: нестандартное решение от китайских архитекторов. Фото

Стены отеля сделаны из стекла

31.07.2020 - 08:46
Пристройки к квартире нельзя легализовать: в КГГА советуют не слушать "диванных" экспертов

Пристройки к квартире нельзя легализовать: в КГГА советуют не слушать "диванных" экспертов

Все работы необходимо проводить только внутри помещения

30.07.2020 - 16:42
В Киевгорстрое рассказали, когда приступят к достройке объектов Укрбуда

В Киевгорстрое рассказали, когда приступят к достройке объектов Укрбуда

Игорь Кушнир пообещал, что инвесторы будут выплачивать стоимость по старой цене

30.07.2020 - 14:35