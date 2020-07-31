В Киеве будет меньше пробок? Возле метро построят перехватывающие паркинги

В Киеве возле шести станций метро построят перехватывающие паркинги, что, в какой-то мере, должно облегчить городской трафик.

Об этом в пятницу, 31 июля, заявил мэр столицы Виталий Кличко, передает пресс-служба КГГА.

"Перехватывающие парковки обустроят возле шести станций метро. И первая из них - возле метро "Выдубичи" - уже месяц как работает. Это парковка на 193 места. Там установили новое освещение, транспортное и пешеходное ограждение, навигацию. Обустроили 2 пешеходных перехода, сделали дорожную разметку. Проложили также оптоволокно и установят в ближайшее время 10 камер видеонаблюдения", - сообщил Кличко.

Сегодня городские власти тестирует пользуется ли спросом этот паркинг и что надо еще сделать, чтобы людям было удобно. В среднем ежедневно на паркинге "Выдубичи" оставляют 120-140 автомобилей.

В Киеве появятся перехватывающие паркинги pixabay.com

"Перехватывающих паркингов сделаем на въездах в столицу по пяти направлениям. Вблизи станций метро "Академгородок", "Святошин", "Красный Хутор", "Ипподром", "Сырец". Всего на них смогут разместиться около 2 тысяч автомобилей. Обустраивая перехватывающие паркинги, город предоставляет водителям альтернативу - оставить авто на стоянке и двигаться дальше общественным транспортом. Благодаря этому мы разгрузим центральную часть города от частного транспорта и уменьшим пробки в столице", - подчеркнул Кличко.

Отметим, что в последнее время из-за увеличившегося трафика и ремонтных работ пробки в столице стали привычным явлением. Наиболее трудная ситуация складывается во время утреннего и вечернего часа пик, когда все люди спешат на работу, а потом по домам. Город уже давно нуждается в кардинальном решении проблемы. Отметим, что столица Украины заняла 12 место из 416 в рейтинге городов с самыми большими пробками.

Как сообщали НЕРУХОМІ, проект генерального плана Киева предусматривает строительство в столице многоуровневых транспортных развязок, которые должны решить вопрос с трафиком.