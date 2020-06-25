УкрРус
Все результаты

* обязательные для заполнения поля

Ваш запрос принят

Отдел продаж свяжется с Вами в ближайшее время

Войдите в личный кабинет для управления

Войти

Новости

Все Объекты Рейтинги Город Люди Рынок Лайфхаки
Нерухомі Новости Город

Генплан Киева: в КГГА рассказали, как будут бороться с неимоверными пробками

25.06.2020 - 08:38

Проект генерального плана Киева предусматривает строительство в столице многоуровневых транспортных развязок, которые должны решить вопрос с трафиком.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

Строительство таких развязок, как утверждают в коммунальной организации "Киевгенплан", предлагается в проекте в периферийной части города и на левом берегу, это позволит уменьшить нагрузку от внутреннего транзитного транспорта на уличную сеть в центральной и частично в срединной зоне города.

Так, многоуровневые развязки запланированы на Харьковской площади и на пересечении улицы Бориспольской с Харьковской трассой, на проспекте Романа Шухевича, улицах Братиславской и Оноре де Бальзака, на Дарницкой площади, на ул. Привокзальной, возле станции метро "Черниговская", на проспекте Академика Палладина, Большой Окружной дороге, на площади Валерия Марченко.

В Киеве планируют построить новые развязки

pixabay.com

Подчеркнем, что в последнее время из-за увеличившегося трафика и ремонтных работ пробки в столице стали привычным явлением. Как жалуются киевляне в соцсетях, для того чтобы добраться от Подола до метро Оболонь на машине уходит почти три часа. А пробки, которые сковали развязку на Петровке, не рассасываются и до полуночи.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Киеве собираются построить новые автовокзалы на въезде в город в рамках реализации проекта Генерального плана столицы.

Комментарии

572
Все ЖК на карте
map link
Новостройки Киева Новостройки Киевской области Новостройки Одессы
Нерухомі

Другие новости

Суд разрешил достроить дом по улице Мирной в Киеве

Суд разрешил достроить дом по улице Мирной в Киеве

Судья отменил приказ КГГА, которым было отменено право на начало строительства

24.06.2020 - 17:14
В Украине перестали пользоваться спросом квартиры экономкласса – НБУ

В Украине перестали пользоваться спросом квартиры экономкласса – НБУ

Во время карантина покупательская активность снизилась на 40%

24.06.2020 - 16:02
Столичные власти не дадут построить гостиничный комплекс на Владимирском спуске

Столичные власти не дадут построить гостиничный комплекс на Владимирском спуске

Кличко готов идти в Верховный суд

24.06.2020 - 14:14
В Киеве разоблачили "черных риелторов"

В Киеве разоблачили "черных риелторов"

Злоумышленники охотились за квартирами умерших и малообеспеченных украинцев

24.06.2020 - 13:24
Банки выдали по программе "теплые кредиты" уже 606 млн грн

Банки выдали по программе "теплые кредиты" уже 606 млн грн

Украинцы активно взялись за повышение энергоэффективности домов

24.06.2020 - 11:01