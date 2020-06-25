Генплан Киева: в КГГА рассказали, как будут бороться с неимоверными пробками

Проект генерального плана Киева предусматривает строительство в столице многоуровневых транспортных развязок, которые должны решить вопрос с трафиком.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

Строительство таких развязок, как утверждают в коммунальной организации "Киевгенплан", предлагается в проекте в периферийной части города и на левом берегу, это позволит уменьшить нагрузку от внутреннего транзитного транспорта на уличную сеть в центральной и частично в срединной зоне города.

Так, многоуровневые развязки запланированы на Харьковской площади и на пересечении улицы Бориспольской с Харьковской трассой, на проспекте Романа Шухевича, улицах Братиславской и Оноре де Бальзака, на Дарницкой площади, на ул. Привокзальной, возле станции метро "Черниговская", на проспекте Академика Палладина, Большой Окружной дороге, на площади Валерия Марченко.

В Киеве планируют построить новые развязки pixabay.com

Подчеркнем, что в последнее время из-за увеличившегося трафика и ремонтных работ пробки в столице стали привычным явлением. Как жалуются киевляне в соцсетях, для того чтобы добраться от Подола до метро Оболонь на машине уходит почти три часа. А пробки, которые сковали развязку на Петровке, не рассасываются и до полуночи.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Киеве собираются построить новые автовокзалы на въезде в город в рамках реализации проекта Генерального плана столицы.