В Кабмине рассказали об условиях выдачи ипотеки под 7% годовых

При оформлении ипотеки под 7% будут существовать ряд ограничений: так получатели кредита смогут рассчитывать на покупку жилья стоимостью около 2 млн гривен и площадью в зависимости от количества членов семьи.

Об этом заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов, передает УНН.

По его словам, семья из двух человек может рассчитывать на квартиру в 50 "квадратов", и соответственно плюс 20 "квадратов", на каждого следующего члена семьи. Скажем, на семью из четырех человек полагается жилье до 90 кв. м.

Однако украинцы должны решить нужна ли им такая большая квартира, может быть кто-то захочет купить недвижимость класса "смарт", чтобы побыстрее рассчитаться с долгами, подчеркнул чиновник.

Описание: Кто получит дешевый ипотечный кредит? Источник: pixabay.com Alt:

Он также рассказал и о других ограничениях. Так человеку на момент окончания кредита не должно быть больше 70 лет, учитывается и его платежеспособность.

"Максимальная сумма кредита предусмотрена в 2 млн грн", - заявил Немчинов.

В Кабмине прогнозируют, что с развитием ипотечного рынка банки будут больше бороться за клиентов, предлагая различные скидки по страховке или варианты с льготной комиссией.

Как сообщали НЕРУХОМІ, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что украинцы уже в этом году смогут в банках привлекать кредиты на покупку жилья под 7% годовых. Он также пообещал, что скоро у украинцев будет болеть голова от вопроса: "выбрать квартиру в городе, или домик за городом".