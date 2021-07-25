В Испании достроили самый высокий жилой небоскреб в Евросоюзе. Видео

В Испании завершилось строительство высотки Intempo, которая стала самым высоким жилым небоскребом в Евросоюзе.

Как сообщает The Guardian, располагается он в городе Бенидорм, который пользуется большой популярностью у туристов. Небоскреб состоит из двух башен, соединенных вверху ромбовидной структурой, высота всей конструкции составляет 187 метров. Кроме того, башни еще могут похвастаться лифтом, поднимающийся со скоростью 4,2 метра в секунду. На самый верх здания лифт поднимается за 52 секунды.

На самом верху небоскреба располагается пентхаус, цена которого достигает 2 млн евро. На этажах пониже жилье значительно дешевле, стоимость стартует от 257 тысяч евро.

Описание: Небоскреб Intempo Источник: theguardian.com Alt:

Рынок жилья в Бенидорме нестабилен и во многом зависит от наплыва здесь туристов, но риелторы из агентства Uniq Residential отмечают, что из имеющихся в наличии 256 квартир, 100 уже продали. При чем испанцы купили лишь 60% жилья, остальное выкупили иностранцы – россияне, немцы, скандинавы и бельгийцы.

Строить небоскреб начали еще 17 лет назад, за время строительства сменилось несколько владельцев. В последний раз выкупил его фонд SVPGlobal за 60 млн евро у так называемого "плохого банка" Sareb, созданного для выведения десятков тысяч незавершенных объектов недвижимости после пузыря на рынке недвижимости в Испании, лопнувшего в 2008 году.

Новые владельцы Intempo уверены, что благодаря реализации их проекта на Средиземном море удастся построить аналог американским Майами.

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