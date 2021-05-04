В Испании разработали коттедж для жизни на карантине. Фото

В Институте современной архитектуры Каталонии (IAAC) разработали проект современного необычного дома, который "идеально должен подойти для жизни на карантине".

Описание: Деревянный домик для самоизоляции Источник: uncrate.com Alt:

Как сообщает Archdaily, над проектом Voxel Quarantine Cabin работали студенты и преподаватели института. Это деревянный домик, он будет располагаться в природном парке Серра-де-Кольсерола. Его главная особенность – на строительство ушло всего около пяти месяцев. Для этого использовались 40 сосен. Бревна нарезали на трехсантиметровые доски и сушили их потом в течение трех месяцев.

Описание: Деревянный домик для самоизоляции Источник: uncrate.com Alt:

Коттедж рассчитан на проживание одного человека и для этого его оборудовали всем необходимым, чтобы провести 14 дней в самоизоляции. Он оснащен солнечными батареями, системами сбора и фильтрации дождевой воды, а крышу сделали оформленной в виде небольшого сада.

Описание: Деревянный домик для самоизоляции Источник: uncrate.com Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Нидерландах разработали экологический дом, который на 90% будет состоять из картона. Проект получил название Wikkelhouse. Такой эко дом способен прослужить от 50 до 100 лет. Здание модульное, состоит из склеенного картона.