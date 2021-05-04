В Испании разработали коттедж для жизни на карантине. Фото

В Германии из трансформаторной будки сделали дом для туристов. Фото
Будка простояла пустой более 20 лет
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В Институте современной архитектуры Каталонии (IAAC) разработали проект современного необычного дома, который "идеально должен подойти для жизни на карантине".
Деревянный домик для самоизоляции
uncrate.com
Как сообщает Archdaily, над проектом Voxel Quarantine Cabin работали студенты и преподаватели института. Это деревянный домик, он будет располагаться в природном парке Серра-де-Кольсерола. Его главная особенность – на строительство ушло всего около пяти месяцев. Для этого использовались 40 сосен. Бревна нарезали на трехсантиметровые доски и сушили их потом в течение трех месяцев.
Деревянный домик для самоизоляции
uncrate.com
Коттедж рассчитан на проживание одного человека и для этого его оборудовали всем необходимым, чтобы провести 14 дней в самоизоляции. Он оснащен солнечными батареями, системами сбора и фильтрации дождевой воды, а крышу сделали оформленной в виде небольшого сада.
Деревянный домик для самоизоляции
uncrate.com
Как сообщали НЕРУХОМІ, в Нидерландах разработали экологический дом, который на 90% будет состоять из картона. Проект получил название Wikkelhouse. Такой эко дом способен прослужить от 50 до 100 лет. Здание модульное, состоит из склеенного картона.
Будка простояла пустой более 20 лет
Зданием необычной формы будет морской музей
Обзор событий за месяц от ресурса НЕРУХОМІ
Здание должны признать памятником архитектуры местного значения
Застройщик проиграл очередной суд по этому комплексу