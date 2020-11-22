В Германии начали строить коттеджи из мусора. Фото

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В Ганновере появился коттедж, почти полностью построенный из отходов. Это первое в Германии здание такого типа.
Как сообщает DW, односемейный коттедж общей площадью около 150 квадратных метров почти полностью построен из мусора. За исключением бытовой техники, арматуры и инженерных коммуникаций, здесь практически все сделано из пригодных для вторичного применения отходов.
Необычный дом из отходов построили в Германии
dw.com
Таким образом строительная компания Gundlach и архитектурное бюро cityförster пытаются мотивировать строительные компании к тому, чтобы они увеличивали свой вклад в спасение природы от загрязнения.
Необычный дом из отходов построили в Германии
dw.com
Так, деревянные панели для потолка демонтировали со старой сауны, а стены в ванной комнате декорировали крышками от бутылок из-под пива. Стальные опоры, взятые в одном доме, который шел под снос, служат опорными стойками для лестниц.
Массивные резные двери ранее были предметом интерьера здания на территории фермерского хозяйства, а старые лестницы и оконные рамы - в центре отдыха и развлечений.
Необычный дом из отходов построили в Германии
dw.com
Часть стен в доме облицована старым кирпичом, но по большей части они выстроены из дерева. Особенность деревянной конструкции заключается в том, что ее монтаж произведен без использования клея - массивные панели из древесины зафиксированы на стеновых элементах с помощью деревянных шурупов.
Как сообщали НЕРУХОМІ, в Нидерландах разработали экологический дом, который на 90% будет состоять из картона. Проект получил название Wikkelhouse.
Состоялось ежегодное награждение World Smart City Awards
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