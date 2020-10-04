Дома из картона, в которых можно жить по 100 лет. Фото

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В Нидерландах разработали экологический дом, который на 90% будет состоять из картона. Проект получил название Wikkelhouse.
Как сообщается на официальном сайте разработчиков, такой эко дом способен прослужить от 50 до 100 лет. Здание модульное, состоит из склеенного картона. Разработчики уточнили, что клей экологичен. Он не вредит ни людям, ни природе. Один модуль имеет 3,5 метра высоты и 4,6 метра ширины. Общая площадь одного кусочка составляет 5 квадратных метров. Внутри стены обшивают, как правило, фанерой.
Дом из картона
wikkelhouse.com
Дом из картона
wikkelhouse.com
В стартапе подчеркнули, что благодаря такому материалу как картон, жилье получилось очень теплым. Также на достойном уровне и звукоизоляция.
Еще одной положительной чертой этого жилья является то, что его можно очень быстро построить, поскольку для этого не нужно сооружать фундамент.
Дом из картона
wikkelhouse.com
Дом из картона
wikkelhouse.com
В среднем цена на готовые дома стартует от 50 тысяч евро. Каркас собирают в Амстердаме и перевозят на то место, где желает клиент. Устанавливают ее всего за один день. От момента заказа экологического помещения к установке проходит около 8 месяцев. Но заказать Wikkelhouse пока можно только в Нидерландах, Бельгии, Люксембурге, Германии, Франции, Великобритании и Скандинавских странах.
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