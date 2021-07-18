В Германии на 3D-принтере напечатали жилой дом с квартирами. Фото

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В Германии впервые напечатали на 3D-принтере жилой дом с квартирами, который уже совсем скоро будет готов к заселению.
Как сообщает Interesting Engineering, стартовал проект в Баварии еще в сентябре прошлого года. Строительство велось по трехмерной печати при помощи портального 3D-принтера BOD2. За разработкой проекта стоят местная девелоперская компания PERI и датская COBOD. Последняя предоставила принтер. Как сообщается, во время печати использовался материал i.tech 3D, разработанный компанией HeidelbergCement.
Напечатанный на 3D-принтере дом в Германии
interestingengineering.com
Напечатанный на 3D-принтере дом в Германии
interestingengineering.com
На производство квадратного метра стены понадобилось около пяти минут. Устройство перемещается в трех плоскостях и калибруется один раз. Такой метод позволяет экономить время и деньги.
Напечатанный на 3D-принтере дом в Германии
interestingengineering.com
Жилая площадь возведенного дома равняется 380 "квадратам", квартиры будут располагаться на трех этажах здания. Всего в доме будут располагаться пять квартир. Известно, что четыре будут сдаваться в аренду, а пятую будут использовать для демонстраций и рекламы.
Во время строительства монтажники работали вместе с принтером в зоне печати, что ускоряло весь процесс. Самим принтером управляли два оператора.
Напечатанный на 3D-принтере дом в Германии
interestingengineering.com
Со старта проекта прошло уже 10 месяцев, хотя на печать дома потребовалось всего около 100 часов. Жильцы смогут заселиться сюда уже в августе.
Как сообщали НЕРУХОМІ, прошлой весной в Эйндховене (Нидерланды) заселили первый в Европе дом, который был построен с помощью 3D-печати.
Проект будет носить название Villow Village
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