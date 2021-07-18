В Германии на 3D-принтере напечатали жилой дом с квартирами. Фото

В Германии впервые напечатали на 3D-принтере жилой дом с квартирами, который уже совсем скоро будет готов к заселению.

Как сообщает Interesting Engineering, стартовал проект в Баварии еще в сентябре прошлого года. Строительство велось по трехмерной печати при помощи портального 3D-принтера BOD2. За разработкой проекта стоят местная девелоперская компания PERI и датская COBOD. Последняя предоставила принтер. Как сообщается, во время печати использовался материал i.tech 3D, разработанный компанией HeidelbergCement.

Описание: Напечатанный на 3D-принтере дом в Германии Источник: interestingengineering.com Alt:

Описание: Напечатанный на 3D-принтере дом в Германии Источник: interestingengineering.com Alt:

На производство квадратного метра стены понадобилось около пяти минут. Устройство перемещается в трех плоскостях и калибруется один раз. Такой метод позволяет экономить время и деньги.

Описание: Напечатанный на 3D-принтере дом в Германии Источник: interestingengineering.com Alt:

Жилая площадь возведенного дома равняется 380 "квадратам", квартиры будут располагаться на трех этажах здания. Всего в доме будут располагаться пять квартир. Известно, что четыре будут сдаваться в аренду, а пятую будут использовать для демонстраций и рекламы.

Во время строительства монтажники работали вместе с принтером в зоне печати, что ускоряло весь процесс. Самим принтером управляли два оператора.

Описание: Напечатанный на 3D-принтере дом в Германии Источник: interestingengineering.com Alt:

Со старта проекта прошло уже 10 месяцев, хотя на печать дома потребовалось всего около 100 часов. Жильцы смогут заселиться сюда уже в августе.

Как сообщали НЕРУХОМІ, прошлой весной в Эйндховене (Нидерланды) заселили первый в Европе дом, который был построен с помощью 3D-печати.