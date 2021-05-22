В Европе начали заселять дома, напечатанные на 3D-принтере. Фото

В Эйндховене (Нидерланды) заселили первый в Европе дом, который был построен с помощью 3D-печати.

Как сообщает местное издание NLTimes, такое жилье полностью соответствует строительным нормам и является завершенной постройкой крупного проекта из пяти домов. Жилье представляет собой одноэтажную постройку, составленную из деталей, напечатанных на 3D-принтере, расположенном в Эйндховене. промышленный 3D-принтер создал эти элементы путем экструзии цементоподобной смеси из сопла. Весь процесс печати всех составляющих жилого дома занял примерно 5 дней.

Описание: Напечатанный на 3D-принтере дом Источник: nltimes.nl Alt:

Описание: Напечатанный на 3D-принтере дом Источник: nltimes.nl Alt:

Архитекторы спроектировали дом в виде камня неправильной формы. Небольшие сложности возникли при распечатке наклонных стен. Но рабочие освоили методику и другие дома будут изготавливаться значительно быстрее.

Отмечается, что аренда такого дома обойдется жильцам в 800 евро в месяц.

Описание: Напечатанный на 3D-принтере дом Источник: nltimes.nl Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, в американской пустыне в штате Калифорния компании Palari и Mighty Buildings пристроят новый район к городу Ранчо Мираж, дома в котором будут напечатаны на 3D-принтере.