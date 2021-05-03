В Германии из трансформаторной будки сделали дом для туристов. Фото

В Германии вблизи города Вирдум построили небольшой домик для туристов, основанием для которого стала обычная старая трансформаторная будка.

Описание: Трансформаторную будку превратили в жилой домик Источник: archdaily.com Alt:

Как сообщает Archdaily, будку для трансформатора построили в 20-х годах прошлого столетия для питания Вирдума и его окрестностей.

Описание: Трансформаторную будку превратили в жилой домик Источник: archdaily.com Alt:

Однако здание так и не выполнило свое предназначение, а последние 20 лет вообще простояло пустым. Его собственник решил снести, но община города выступила против, предложив в качестве альтернативы реконструировать в домик для туристов. Так в здании добавили окна, из которых открылся отличный вид на природу. Также соорудили второй уровень: здесь разместилась спальная кровать. Таким образом пространство бывшей трансформаторной будки использовали максимально рационально.

Описание: Трансформаторную будку превратили в жилой домик Источник: archdaily.com Alt:

Описание: Трансформаторную будку превратили в жилой домик Источник: archdaily.com Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, итальянец Еннунцио Лагомарсини спроектировал и построил для себя дом, который может парить в воздухе и скользить на расстояние 12 метров.

Стоит дом на металлической платформе, которая с помощью гидравлики может подняться вверх до 20 метров. Кроме того, сам дом еще может вращаться на 360 градусов за 54 минуты.