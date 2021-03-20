Итальянец соорудил уникальный парящий над землей дом. Фото

Итальянец Еннунцио Лагомарсини спроектировал и построил для себя дом, который может парить в воздухе и скользить на расстояние 12 метров.

Как сообщает Designboom, летающий дом находится Кастельнуово-Магра, провинции Ла Специя (Италия). Лагомарсини по специальности строитель, поэтому обладал достаточным багажом знаний, чтобы построить необычное для себя жилье.

Описание: Парящий дом Источник: designboom.com Alt:

Строительство длилось с 1987 по 1994 годы, площадь дома – 110 "квадратов", имеет две большие террасы.

Стоит дом на металлической платформе, которая с помощью гидравлики может подняться вверх до 20 метров. А по рельсах он может ездить на расстояние до 12 метров. Кроме того, сам дом еще может вращаться на 360 градусов за 54 минуты.

Описание: Парящий дом Источник: designboom.com Alt:

Для строительства Лагомарсини использовал переработанные материалы. По задумке архитектора, его жилье должно следовать за солнцем "подобно подсолнуху". В 2012 году итальянец провел капитальный ремонт дома.

Описание: Парящий дом Источник: designboom.com Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, французы создали двухэтажный дом, созданный из палаток, способный выдержать порывы ветра и даже сильный дождь.