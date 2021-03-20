Итальянец соорудил уникальный парящий над землей дом. Фото

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Итальянец Еннунцио Лагомарсини спроектировал и построил для себя дом, который может парить в воздухе и скользить на расстояние 12 метров.
Как сообщает Designboom, летающий дом находится Кастельнуово-Магра, провинции Ла Специя (Италия). Лагомарсини по специальности строитель, поэтому обладал достаточным багажом знаний, чтобы построить необычное для себя жилье.
Парящий дом
designboom.com
Строительство длилось с 1987 по 1994 годы, площадь дома – 110 "квадратов", имеет две большие террасы.
Стоит дом на металлической платформе, которая с помощью гидравлики может подняться вверх до 20 метров. А по рельсах он может ездить на расстояние до 12 метров. Кроме того, сам дом еще может вращаться на 360 градусов за 54 минуты.
Парящий дом
designboom.com
Для строительства Лагомарсини использовал переработанные материалы. По задумке архитектора, его жилье должно следовать за солнцем "подобно подсолнуху". В 2012 году итальянец провел капитальный ремонт дома.
Парящий дом
designboom.com
Как сообщали НЕРУХОМІ, французы создали двухэтажный дом, созданный из палаток, способный выдержать порывы ветра и даже сильный дождь.
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