В Британии готовят конфискацию недвижимости российских олигархов

Власти Британии намерены конфисковать недвижимость российских олигархов, которая находится на ее территории.

Об этом рассказал член Кабмина Великобритании Майкл Гоув, который инициировал данный документ, передает Financial Times.

По его словам, украинских беженцев следует размещать в особняках и резиденциях, которые принадлежат бизнесменам и олигархам из России. Ранее Лейбористская партия обвинила премьера Бориса Джонсона, что он принял недостаточные меры в отношении приближенных к президенту Владимиру Путину.

Описание: Британия собирается отобрать недвижимость у российских олигархов Источник: pixabay.com Alt:

В свою очередь британские юристы отмечают, что документ нарушает гарантированное право на собственность, что чревато судебными исками. Пока официального решения по инициативе Гоува не приняли.

По некоторым источникам, план Гоува предусматривает конфискацию недвижимости девяти подсанкционным российских олигархов. Ранее правительство Великобритании предложило заморозить их активы в стране и запретить им въезд. Также известно, что Британия работает над списком олигархов, близких к Путину, против которых будут введены санкции.

Как сообщали НЕРУХОМІ, Верховная Рада в четверг, 3 марта, приняла закон об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности России и ее резидентов.

Российские оккупанты атаковали украинские города рано утром 24 февраля. Захватчики обстреляли не только стратегические объекты, но и наносят прицельные удары по мирным кварталам, что приводит к жертвам среди мирного населения. Также стало известно, что в ночь на 4 марта, российские солдаты атаковали АЭС в Энергодаре Запорожской области, желая спровоцировать масштабную ядерную катастрофу.