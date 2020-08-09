Суд запретил строительство ЖК FELICITA в Одессе

Киевский районный суд Одессы запретил проводить незаконные строительные работы так называемого ЖК FELICITA по адресу Рыбачья балка, 1-г.

Об этом написал у себя в Facebook и. о. главы городского ГАСКа Александр Авдеев.

По его словам, застройщик не только проводит здесь работы без разрешительных документов, так еще и неизвестные угрожают соседям, когда те жалуются на незаконные действия.

Наше управление считает такую ​​ситуацию недопустимой в городе, поэтому мы подали сразу два иска об отмене градостроительных условий и ограничений и сносе самовольно-построенных объектов строительства, а еще ходатайство о запрете осуществлять подготовительные и строительные работы так называемого ЖК FELICITA.

"Результат мы получили быстро. Постановлением Киевского районного суда Одессы запрещено "авторам" ЖК Андрусик А.Г., Окунев О.Н., ООО "АМАРЕНС" и другим лицам осуществлять строительные и ремонтные работы на этом объекте", - рассказал Авдеев.

Он добавил, что такое строительство - классическая схема застройки в частном секторе, которая наносит вред жителям соседних домов, а также представляет угрозу потенциальным инвесторам.

"Три земельных участка указанными лицами буди отведенные для строительства и обслуживания жилого дома, но фактически здесь начали строить две многоэтажки. Никаких документов на строительство нет, поэтому мы на месте вызвали полицию и по нашему заявлению открыли уголовное производство", - сообщил чиновник.

Он также предупредил всех потенциальных инвесторов клубного дома FELICITA, чтобы не покупали сомнительные виртуальные квадратные метра жилья при неоформленных документах.

Как сообщали НЕРУХОМІ, на прошлой неделе инспекторы одесского ГАСКа обнаружили в городе 28 незаконных строительств: от целых квартир на чердаке до гаражей.