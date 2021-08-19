Суд разрешил строить высотку на месте Демеевского рынка в Киеве

Окружной админсуд Киева признал противоправным и отменил пункты в градусловиях, которые касались высоты многофункционального комплекса, который должен вырасти на месте Демеевского рынка.

Как сообщают "Наші Гроші", соответствующее решение суд вынес 6 августа. В марте 2017 года ООО "Манхэттен Инвест" приобрело у ООО "Манхэттен" нежилые здания на продовольственном рынке "Демеевский" общей площадью 4613 кв м, по улице Изюмской, 1 в Голосеевском районе столицы. В сентябре 2019 года Департамент градостроительства и архитектуры КГГА выда "Манхэттен Инвест" градостроительные условия и ограничения для проектирования объекта строительства "Реконструкция нежилых зданий под многофункциональный комплекс по ул. Изюмская, 1". Стоит отметить, что пределах центральной планировочной зоны Киева действует ограничение по высоте не выше 27 метров для новой застройки. В связи с этим, "Манхэттен Инвест" обратился в ОАСК.

Суд установил, что участки, на которых запланировано строительство, попадают в пределы исторического ареала в соответствии с действующим Генеральным планом города Киева, утвержденным в 2002 году.

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Вместе с тем, отметил суд, границы и режимы использования исторических ареалов должны быть утверждены Минкультом. А соответствующий приказ министерства от 21.10.2011 "Об утверждении исторических ареалов города Киева" остановлен. Таким образом, суд отметил, что исторические ареалы города Киева на сегодняшний день не установлены. Так, высота зданий после реконструкции составит не менее 85,6 м, или ориентировочно 30 этажей.

Стоит также отметить, что в Киеве не единичны случаи, когда под видом "многофункциональных комплексов" на самом деле строятся ЖК с магазинами, офисами и кафе на первых этажах.

Согласно данным портала YouControl, руководителем компании является Александра Гнитецкая, собственник – Дмитрий Чаус, а основатель – сейшельская компания "Манхеттен Груп Корп".

Как сообщали НЕРУХОМІ, недавно глава Минкульта Александр Ткаченко сообщил, что был утвержден историко-архитектурный опорный план Киева. Однако, как выяснилось, он не устанавливает границ и режимов использования территории исторических ареалов.

Комментируя инициативу Министерства, эксперт в градостроительстве Георгий Могильный отметил, что ведомство Ткаченко утвердило документ, который абсолютно не имеет никакой юридической силы.