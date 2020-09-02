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Шмыгаль пообещал снизить ипотеку ниже 10%

02.09.2020 - 14:06

Правительство сейчас работает над новыми программами стимулирования экономики, в рамках которых предполагается снижение ипотечных ставок ниже 10%.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью изданию The Page.

По его словам, 10% - это не предел для ипотеки и власти сейчас работают, чтобы снизить ее еще больше. Премьер также рассказал, что правительство ведет переговоры с Национальным банком относительно того, сможет ли банковская система выдавать дешевую ипотеку.

"Далее снижать ее через правительственные и бюджетные программы стимулирования. Ипотека дает хороший мультипликатор для бизнеса", - добавил глава правительства.

Денис Шмыгаль

kmu.gov.ua

Как сообщали НЕРУХОМІ, президент Владимир Зеленский вынужден был ветировать закон о продлении моратория на взыскание залога по валютным ипотечным кредитам до 2022 года, поскольку он подрывал возможности дешевого кредитования.

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