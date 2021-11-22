Сервис автоматической оценки недвижимости снова "лег"

В Украине снова оказалось заблокированной работа сервиса автоматической оценки недвижимости, на этот раз это произошло после сообщений об отставке главы Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко.

Об этом написал руководитель компании "Дельта-Консалтинг" Роман Рябов у себя в Facebook.

По его словам, в "лучшем случае" сервис выдает "максимально высокую неадекватную оценку". В качестве примера он привел оценку участка в Харьковской области, который был оценен в 16 млн гривен, при этом его реальная стоимость – не больше 200 тысяч гривен. В качестве доказательства Рябов предоставил скриншот.

"То есть и так плохо работающая система, с увольнением ее куратора вообще пошла в разнос", - написал эксперт.

Он предположил, что вероятно, увольняясь, Сенниченко решил "почистить" реестр на предмет неудобной информации. По второй версии, глава ФГИ решил показать, что без него система работать не будет, отметил Рябов.

"Это примерно, как если бы с отставкой министра юстиции лег реестр судебных решений или с отставкой министра здравоохранения отключились все медицинские сервисы типа helsi.me", - заключил глава "Дельта-Консалтинга".

Как сообщали НЕРУХОМІ, на прошлой неделе в СМИ появилась информация, что глава Фонда государственного имущества Дмитрий Сенничеко написал заявление об отставке. Немного позже он эту информацию подтвердил на пресс-конференции.

По мнению бывшего депутата Сергея Лещенко, Сенниченко вынужден был пойти в отставку из-за провального аукциона завода "Большевик".

Напомним, что сервис автоматической оценки недвижимого имущества был запущен ФГИ 29 июня 2021 года. Как сообщили в пресс-службе ФГИ, была введена в эксплуатацию единая база данных, оснащенная модулем электронного определения оценочной стоимости с автоматическим формированием электронных справок. Это упростило бы расчеты доходов физлиц при продаже, получении в наследство или при дарственной, чтобы определить оценочную или рыночную стоимость жилья.

Между тем, в Ассоциации риелторов Украины уже отмечали, что сервис работает некорректно, выдавая завышенную оценку. Такая ситуация наблюдалась главным образом в областных центрах. В итоге цифры, которые выдает сервис не дают возможности нормально работать риелторам и покупателям недвижимости, поскольку затраты возрастают.