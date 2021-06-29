В Украине упростили оценку недвижимости: что изменится

Сервис автоматической оценки недвижимого имущества был запущен ФГИ. Об этом сообщили во вторник, 29 июня, в пресс-службе фонда.

Так, ввели в эксплуатацию единую базу данных, которая оснащена модулем электронного определения оценочной стоимости с автоматическим формированием электронных справок.

Это необходимо для расчета дохода физлица при продаже, получении в наследство или при дарственной, чтобы определить оценочную или рыночную стоимость жилья.

При этом, если человек будет несогласен с результатами автоматического определения стоимости, он всегда сможет обратиться к оценщику, который должен будет составить отчет и зарегистрировать его в Единой базе. Срок действия отчета – в течение шести месяцев.

Чтобы получить доступ к Единой базе данных отчетов об оценке можно воспользоваться либо ID.GOV.UA (средства интегрированной системы электронной идентификации), либо личной электронной подписью, которую можно оформить через авторизованные центры сертификации ключей.

По словам заместителя главы ФГИ Юлии Беловой, сервис автоматической оценки недвижимости является бесплатным для украинских граждан.

Описание: ФГИ запустила сервис автоматической оценки недвижимости Источник: Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, в прошлом году Фонд госимущества Украины разработал законопроект по изменению существующей системы оценки недвижимости. Оценка целостного объекта в Украине пока регламентируется двумя законами - Законом Украины "Об оценке имущества, имущественных прав и профессиональной оценочной деятельности в Украине" и Законом Украины "Об оценке земель", которые фактически закрепляют принцип "фракционной" оценки на законодательном уровне.