Глава ФГИ подал в отставку из-за приватизации "Большевика"

Глава Фонда государственного имущества Дмитрий Сенничеко написал заявление об отставке из-за приватизации бывшего завода "Большевик".

Об этом сообщил бывший народный депутат и журналист Сергей Лещенко в своем Телеграм-канале, ссылаясь на свои источники, поскольку официально заявление не было опубликовано.

"Глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко уходит в отставку. Причина - скандальная приватизация завода "Большевик", которая прошла под одного участника", - написал Лещенко.

В свою очередь издание "Левый берег" отмечает, что продажа завода может повлиять на рейтинги власти, что, собственно, и привело к отставке Сенниченко.

Описание: Дмитрий Сенниченко написал заявление об отставке Источник: Ліга.net Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, аукцион по продаже Первого киевского машиностроительного завода (бывшего завода "Большевик") состоялся 27 октября. В торгах победила компания "Дженерал Коммерс", аффилированная со структурами uFuture Василия Хмельницкого.

С самого начала участие в аукционе подтвердили 15 компаний, но в день торгов пришли только три. При этом борьбы за завод так и не увидели, в итоге цена от стартовой выросла лишь на 40 млн гривен. Многие эксперты пришли к выводу, что компании могли изначально договорились о покупке этого объекта.

На предмет сговора в сделке по заводу должен проверить Антимонопольный комитет, который сам инициировал проверку. В частности, АМКУ возьмет во внимание информацию, которую распространили в СМИ о сговоре компаний "Дженерал Коммерс" и "Инвест новация".