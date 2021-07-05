Риелторы раскритиковали сервис автоматической оценки недвижимости

Сервис автоматической оценки недвижимости, который был на днях запущен Фондом государственного имущества, работает некорректно и выдает завышенную оценку.

Об этом в понедельник, 5 июля, сообщил президент Ассоциации риелторов Украины Юрий Пита, передают "Українські новини".

По его словам, завышенную оценку сервис выдает как правило при оценивании недвижимости в областных центрах. При этом база сформирована таким образом, что не учитывает различные особенности оцениваемых объектов: наличие ремонта, их физическое состояние. В итоге цифры, которые выдает сервис не дают возможности нормально работать риелторам и покупателям недвижимости, поскольку затраты возрастают.

Говоря о техническом состоянии сервиса, Пита заявил, что работает он без сбоев, здесь жалоб нету.

Описание: Автоматическая оценка недвижимости работает некорректно Источник: nerukhomi.ua Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, 29 июня в ФГИ заявили, что запустили сервис автоматической оценки недвижимого имущества. Он оснащен модулем электронного определения оценочной стоимости с автоматическим формированием электронных справок. Также уточняется, что если человек будет несогласен с результатами автоматического определения стоимости, он всегда сможет обратиться к оценщику, который должен будет составить отчет и зарегистрировать его в Единой базе.