ЖК, которые ввели в эксплуатацию на прошлой неделе: обзор работы ГАСИ

Каким застройщикам разрешили строить жилые комплексы (СС3) или вводить в эксплуатацию, а кто получил отказ в выдаче разрешений и сертификатов готовности, читайте в еженедельном обзоре работы Госархстройинспекции (с 26 июля по 1 августа) от ресурса НЕРУХОМІ.

Описание: Обзор работы ГАСИ Источник: nerukhomi.ua Alt:

Разрешение предоставлено

1. Продолжение строительства. ЖК ул. Петлюры Симона, 28 от Атлант в Броварах Киевской области (IV очередь). Разрешение выдано на строительство 25-этажных домов на 660 квартир.

2. Продолжение строительства. ЖК Новая Англия от Royal House по ул. Михаила Максимовича (бывшая Онуфрия Трутенко), 24 в Голосеевском районе Киева (VIII очередь). Разрешение получено на строительство жилых домов "Ноттингем" и "Престон". Предусмотрено строительство 760 квартир. Сейчас на все дома ЖК получены разрешения.

3. Новое строительство. ЖК по ул. Машиностроителей, 5а в пгт. Чабаны Киево-Святошинского района Киевской области. Разрешение предоставлено на строительство 16-этажных домов на 1356 квартир. На земельных участках площадью почти 2,5 га с соответствующим целевым назначением.

4. Продолжение строительства. ЖК Пионерский квартал 2 от Доброград по ул. Машиностроителей, 16 в пгт Чабаны Киево-Святошинского района Киевской области. Разрешение предоставлено на застройку трех земельных участков площадью 1, 7 га.

Отказ в выдаче разрешения

1. МФК MAYAK от Daytona Development Company по ул. Сичеславской Набережной в районе д. № 39 в Днепре.

Основания для отказа: не представлен договор подряда на осуществление технического надзора; проектная документация разработана и оформлена без соблюдения строительных норм и государственных стандартов.

2. ЖК Oasis от bUd development по ул. Электриков, 28 в Подольском районе Киева.

Основание для отказа: проектная документация разработана без соблюдения строительных норм и государственных стандартов (на архитектурных чертежах отсутствуют подписи главных исполнителей и даты подписей) договор генерального подряда на строительство объекта составлен между ООО "АЛЬФАСТРОЙ КОМПЛЕКТ" (генподрядчик) и ООО "ЛЕНДСТАЙЛ", который не является заказчиком строительства; договор генерального подряда на строительство объекта заключен на весь объект, а не на 2-ю очередь; технико-экономические показатели, взятые для расчета класса последствий (ответственности) не отвечают технико-экономическим показателям, которые указаны в экспертном отчете.

3. Жилой дом по ул. Чалдаева, 8а в Тернополе. Отказ предоставлен ​​Религиозной организации "Приход преподобного Иова Почаевского" в выдаче разрешения на церковь и многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения.

Основания для отказа: не представлена заверенная заказчиком надлежащим образом фотокопия распорядительного документа (решения, распоряжения, приказ) о назначении лиц, осуществляющих авторский надзор; не предоставлена проектная документация в части плана трасс внешних инженерных сетей и коммуникаций масштабом 1:2000, планов этажей, фасадов церкви масштабом 1:50 или 1:100 или 1:200; заказчиком не обеспечено осуществление технического надзора лицом, имеющее выданное в соответствии с законодательством архитектурно-строительной аттестационной комиссией квалификационный сертификат и прочее.

4. ЖК Славия от Ратибор по ул. Симферопольской, 3 в Днепре (3 очередь).

Основания для отказа: не выполнены требования ГСН относительно инклюзивности зданий и сооружении; невозможно установить законную силу сертификата инженера технического надзора и его соответствие классу последствий объекта строительства (СС2 или СС3); не обеспечено достаточным количеством машино-мест для постоянного хранения автомобилей для людей с инвалидностью; не представлен экспертный отчет по результатам рассмотрения проектной документации; не предоставлена проектная документация по части чертежей фасадов масштабом 1:50 или 1:100 или 1: 00; чертежи генерального плана объекта строительства, выполнены без соблюдения требований ГСТУ; не предоставлена проектная документация в части технических условий по электроснабжению; не предоставлена проектная документация в части технических условий по водоснабжению и водоотводу, условий для теплоснабжения, условий для газоснабжения; не предоставлена проектная документация в части градостроительных условий и ограничений; не предоставлены выписки из Государственного реестра прав на недвижимое имущество в отношении имеющегося права собственности или землепользования земельным участком; объект строительства не обеспечен площадками для отдыха взрослого населения, площадками для занятий физкультурой, площадками для сбора бытовых отходов, необходимым количеством площадок для временной стоянки автомобилей, не обеспечен необходимым количеством мест для парковки автомобилей, необходимым количеством машино-мест для постоянного хранения автомобилей.

5. ЖК по ул. Интернационалистов, 35 в Сумах от компании Федорченко (II очередь).

Основания для отказа: не предоставлена фотокопия распорядительного документа (решения, распоряжения, приказ) созаказчика в лице Управления капитального строительства и дорожного хозяйства Сумского городского совета об утверждении проектной документации.

6. Многофункционный комплекс по ул. С Кемского (Октябрьская), 11м в Коростене Житомирской области, заказчик - ООО "БФ Проект".

Основания для отказа: название объекта строительства, указанное в заявлении, не соответствует названию проектной документации, по которой выдан положительный экспертный отчет (в заявлении указано "многофункционный", в экспертном отчете "многофункционального"); установлено несоответствие названия объекта в государственной электронной системе в сфере строительства (ЕДЕССБ) и в градостроительных условиях и ограничениях; название объекта строительства в технических условиях на подключение к сетям водоснабжения, на подключение к тепловым сетям, не совпадает с названием объекта строительства в утвержденной проектной документации; технико-экономические показатели, указанные в экспертном отчете, не согласуются с технико-экономическими показателями в предоставленной проектной документации; проектная документация разработана с отклонением от требований и др.

Принято в эксплуатацию

1. ЖК Четыре сезона от "Будовы" на проспекте Гагарина, 19-21 в Одессе (I очередь, II и III п.к). Получены два сертификата готовности: на жилой дом № 2 и дом № 3. Задержка в введении составляет 2 и 1 год соответственно.

2. ЖК Respublika от К.А.Н. Девелопмент по Кольцевой дороге, 1, 1а, 1в в Голосеевском районе Киева. В эксплуатацию приняты жилые дома № 7, № 10 и № 12. Дома введены раньше запланированного срока.

3. ЖК Лазурный от Градстрой на углу пер. Пискуновский и Лосевского в Харькове. В эксплуатацию приняты жилые дома № 1, 7, 8, 9 и 10.

4. Микрорайон Таировские сады от Одеком Девелопмент в селе Лиманка, ж/м "Дружный", массив 10 уч. 26/2 и части участка 27 (III очередь, 1 п.к: секция 4). В эксплуатацию введен дом №1, секция 4. Задержка в введении составляет 1 год и 3 квартала.

5. Клубный дом Pierre от АПК Менеджмент по ул. Успенской, 11 в Приморском районе Одессы. Дом введен в эксплуатацию с задержкой в ​​2 квартала.

6. ЖК Южный от Инфосервис в пер. Добровольцев, 3, пер. Резничний, 3, 6, 7 в Днепр (I очередь). Получен сертификат готовности на три секции дома, кафе и многофункциональное здание с паркингом. Секция №1 принята в эксплуатацию с задержкой в ​​1 год и 1 квартал. Секции № 2 и № 3 принятые ранее запланированного срока.

7. ЖК Семейный комфорт от СМУ-6 по ул. Немировское шоссе в селе Винницкие Хутора, Винницкого района (8 очередь - дом №10, 9 очередь - дом №11). В эксплуатацию принят дом №3 секции №10 и №11. Секции дома приняты в эксплуатацию раньше запланированного срока.

8. ЖК Евромисто от SAVO Group в селе Крюковщина Киево-Святошинского района Киевской области. В эксплуатацию введен жилой дом по ул. Счастья, 7. Задержка составила 1 квартал.

Отказ в принятии к эксплуатации

Основания для отказа для всех комплексов, предоставленные на прошлой неделе, идентичны и касаются непредоставления необходимой документации, а также невыполнение всех строительных работ, предусмотренных проектом.

1. ЖК ул. Краковская, 27а от Житло-Инвест на пересечении ул. Красногвардейской и ул. Краковской в ​​Киеве. Отказ предоставлен ​​на жилой дом № 2.

2. ЖК Медовый от Киевгорстрой по ул. Петра Радченко, 27-29 в Соломенском районе Киева. Получен сразу отказ на комплекс: дом №1, №3, подземный паркинг (I очередь) и семисекционный жилой дом №2 (II очередь)

3. ЖК San Francisco Creative House от Saga Development на просп. Победы, 67 в Святошинском районе Киева (II, III очередь).

4. ЖК Нивки Парк от Интергал-Буд на проспекте Победы, 67 в Святошинском районе Киева (4, 7, 8 очередь,). Получено три отказа на введение: на детское учебное учреждение, дом № 7 и № 8.

5. ЖК Navigator от ДСК-Житлобуд на ул. Балтийской, 23 в Оболонском районе Киева (I очередь, 3 и 4 п.к). Получено два отказа: на жилой дом № 3 и № 4.

6. ЖК Русановская Гавань от Ковальская Недвижимость по ул. Степана Сагайдака, 101 в Днепровском районе Киева (II и III очереди: жилой дом №18-21 со встроенно-пристроенным паркингом №35, жилой дом №29).

7. ЖК Теремки от Интеграл-Буд по ул. Академика Заболотного, 15 в Голосеевском районе Киева. Получено два отказа: на жилой дом №2 (II очередь) и жилой дом 2А (III очередь).

8. ЖК Злагода от Киевгорстрой по ул. Архитектора Вербицкого в Дарницком районе Киева (I очередь строительства – жилой дом №1).

9. МФК Metropole от Altis-Holding по ул. Большая Васильковская, 91-93 в Киеве.