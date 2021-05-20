Зеленский рассказал, чья заслуга в снижении ипотечных ставок

Снижение ипотечных ставок на украинском рынке является заслугой руководства Национального банка Украины и его главы Кирилла Шевченко.

Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский во время своей ежегодной конференции в четверг, 20 мая.

"Я гарантировал (снижение ставок) и получил вместо 20%-25% программу 5-7-9. Я не хочу говорить, что это только его (главы Нацбанка Кирилла Шевченко) победа, это всего НБУ. Сейчас я борюсь, чтобы была ипотека под 7%", - заявил глава государства.

Описание: Президент Владимир Зеленский Источник: president.gov.ua Alt:

Он также сообщил, что не был знаком с Шевченко до назначения его на пост председателя центробанка. При этом при определении кандидатуры на главу НБУ были приглашены представители коммерческих и государственных банков Украины, международных партнеров.

Как сообщали НЕРУХОМІ, согласно данным НБУ, в марте среднеэффективная ипотечная ставка незначительно выросла и составила 14% для вторичного рынка и 17,4% для первичного. При этом несмотря на это объем ипотеки вырос в два раза. Почти 90% кредитов оформляют главным образом 5 банков, что свидетельствует о концентрированности рынка ипотечного кредитования.

Также государственной программой "Доступная ипотека 7%" за два месяца ее работы воспользовались 217 украинских семей. Общая сумма выданных кредитов составила 182 млн гривен. Ипотеку в основном оформляли для покупки недвижимости на вторичном рынке: его преобладание над первичным составило 71,08%.

Глава НБУ Кирилл Шевченко заметил, что рынок первичной недвижимости сегодня в Украине – один из самых опасных, здесь полно рисков как для инвесторов, так и для банков, чтобы сделать его более прозрачным и честным Нацбанком и Кабинетом министров разрабатывается новый законопроект.