"Доступной ипотекой" воспользовались более 200 украинских семей

Государственной программой "Доступная ипотека 7%" за все время ее существования воспользовались 217 украинских семей.

Соответствующую статистику по состоянию на 5 мая сообщили в пресс-службе Министерства финансов.

Согласно приведенным данным, общая сумма выданных кредитов составила 182 млн гривен. Ипотеку в основном оформляли для покупки недвижимости на вторичном рынке: его преобладание над первичным составило 71,08%. На сегодняшний день участвующие в программе банки рассматривают 468 заявок на общую сумму 410 млн гривен из которых 26,61% - для покупки жилья на первичке и 75,39% - на вторичке.

Если рассматривать региональный разрез, то больше всего кредиты оформляли на покупку недвижимости в Киеве (порядка 43%), Киевской области (34,4%), Харьковской области (8,7%) и Львовской области (8,4%), Ровенская область (4,3%).

Описание: В Минфине отчитались о программе "Доступная ипотека" Источник: norma.uz Alt:

Число банков, участвующих в госпрограмме выросло до 14. Несмотря на карантин на прошлой неделе количество выданных кредитов выросло на 25%, а количество заявок – на 15%.

Как сообщали НЕРУХОМІ, программа "Доступная ипотека 7%" стартовала 1 марта. В этот день торжественно Укргазбак, ОТП Банк и Банк "Глобус" выдали три первых кредита.