За полгода цены на жилье в Украине выросли до 20%

За первое полугодие 2021 года стоимость квадратного метра в украинских новостройках выросла от 10 до 20%.

Об этом рассказала генеральный директор Ассоциации по управлению финансами и инвестициями (FIMA) Виктория Волковская, передает Интерфакс-Украина.

По ее словам, стоимость жилья зависит от многих факторов, среди которых – степень готовности жилья, его локация, региона. Ассоциация проанализировала ситуацию на рынке и отмечает, что себестоимость жилья растет еще быстрее.

Описание: Цены на жилье в Украине выросли Источник: pixabay.com Alt:

Был проведен опрос фондов финансирования строительства, подавляющее большинство которых (порядка 76,9%) заявили о подорожании квадратного метра от 10 до 20%. 7,7% сообщили о подорожании жилья более, чем на 20%, у 15,4% ФФС цены на жилье фактически не изменились.

Что касается объема выполненных строительных работ, 40% респондентов сообщили об их росте, более чем на 20%, у 10% объемы выросли на 20%, у 20% лишь на 10%, еще 10% стали строить меньше.

FIMA проводила опрос управляющих фондов финансирования строительства в онлайн-режиме.

Как сообщали НЕРУХОМІ, ранее в АСНУ подсчитали, что стоимость жилья на первичном рынке в Украине в первом полугодии выросла в среднем на 15-18%, при этом ситуация на вторичном была более спокойной, здесь цены выросли на 7-10%.