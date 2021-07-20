За полгода цены на жилье в Украине выросли до 20%

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За первое полугодие 2021 года стоимость квадратного метра в украинских новостройках выросла от 10 до 20%.
Об этом рассказала генеральный директор Ассоциации по управлению финансами и инвестициями (FIMA) Виктория Волковская, передает Интерфакс-Украина.
По ее словам, стоимость жилья зависит от многих факторов, среди которых – степень готовности жилья, его локация, региона. Ассоциация проанализировала ситуацию на рынке и отмечает, что себестоимость жилья растет еще быстрее.
Цены на жилье в Украине выросли
pixabay.com
Был проведен опрос фондов финансирования строительства, подавляющее большинство которых (порядка 76,9%) заявили о подорожании квадратного метра от 10 до 20%. 7,7% сообщили о подорожании жилья более, чем на 20%, у 15,4% ФФС цены на жилье фактически не изменились.
Что касается объема выполненных строительных работ, 40% респондентов сообщили об их росте, более чем на 20%, у 10% объемы выросли на 20%, у 20% лишь на 10%, еще 10% стали строить меньше.
FIMA проводила опрос управляющих фондов финансирования строительства в онлайн-режиме.
Как сообщали НЕРУХОМІ, ранее в АСНУ подсчитали, что стоимость жилья на первичном рынке в Украине в первом полугодии выросла в среднем на 15-18%, при этом ситуация на вторичном была более спокойной, здесь цены выросли на 7-10%.
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