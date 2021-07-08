Квартиры в новостройках подорожали на 18% и это еще не предел – риелторы

Стоимость жилья на первичном рынке в Украине в первом полугодии выросла в среднем на 15-18%, при этом ситуация на вторичном была более спокойной, здесь цены выросли на 7-10%.

Об этом сообщили в Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины.

Согласно предоставленным данным, цены росли на фоне повышенного спроса на рынке, который, подскочил более чем на 20%, что создает предпосылки для будущего подорожания жилой недвижимости.

По словам президента ассоциации Юрия Питы, цены на жилье в новостройках по итогу года могут вырасти до 25%. Этому явлению также способствуют развитие ипотечных программ и новые гибкие условия с рассрочкой от застройщиков.

По его данным, по сравнению с прошлым годом, количество инвестиций с целью сохранения средств на первичном рынке выросла минимум на 15%. А в общей статистике продаж уже более 60% сделок были заключены с целью инвестиционного приобретения жилья.

При этом на вторичном рынке цены меняются не так стремительно, особенно это касается старых домов советской эпохи. В основном изменения цен происходят с 1, 2-комнатными квартирами, расположенными в удачных локациях с хорошим ремонтом.

При этом, что касается введения НДС и 18% налога с продаж третьего объекта, Пита отметил, что это может послужить толчком для существенного подорожания жилья, как в новостройках, так и на вторичке.

Описание: Цены на жилье будут расти Источник: pixabay.com Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, министр финансов Сергей Марченко уверяет, что вводимые изменения в Налоговый кодекс не должны отразиться на ценах на жилье.

По его словам, все манипуляции по этому поводу в информационном пространстве распространяют те, "кто получал сверхприбыли от перепродажи квартир, не платя при этом налоги".