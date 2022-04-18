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Возобновлена работа строительного госреестра в ряде регионов

Владимир Гришенко 18.04.2022 18:28

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Возобновлена работа Единой госэлектронной системы в сфере строительства на территории ряда областей.

Об этом сообщили в пресс-службе Минрегиона.

Так, заказчикам открыли доступ в личный кабинет и электронным документам, и теперь они могут создать, оформить, внести или представить информацию (ведомости). Как уточнили, в Министерстве, работа е-системы была возобновлена на Киевщине, Сумщине и Черниговщине, а также в Киеве, Запорожье и Харькове.

Описание:

Заказчикам строительства открыли доступ в личный кабинет

Источник:

biz.today.ua

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"Теперь заказчики строительства на этих территориях могут получить необходимые услуги в сфере строительства – получение градостроительных условий и ограничений, получение права на выполнение подготовительных и строительных работ, принятие объектов в эксплуатацию и т.д", - подчеркнули в ведомстве.

Как сообщали НЕРУХОМІ, 17 марта стало известно, что Минрегион и Минцифры возобновили работу е-системы в сфере строительства. Тогда речь шла о Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Житомирской областях. По словам председателя ГИАГ Семена Кривоноса, возобновление работы госреестра связано с поручением президента относительно восстановления экономики.

Автор:

Владимир Гришенко

Журналист/редактор

Образование – окончил Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко, Институт журналистики. По профессии работаю уже более 15 лет. Любимые темы – экономика и политика, разбираюсь в криптовалютах и рынках, интересуюсь недвижимостью. На ресурсе НЕРУХОМІ с мая 2020 года.

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