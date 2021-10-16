В самом высоком жилом небоскребе мира продали квартиру с небывалой скидкой

В известном американском небоскребе Central Park Tower, расположенном на Манхеттене, продали квартиру с небывалой скидкой в 35%.

Как сообщает New York Post, детали сделки неизвестны, но есть информация, что владелец изначально просил за свое жилье $63 миллиона, но передумал и продал его за $40,8 млн, таким образом снизив цену на 35%.

Описание: Небоскреб Central Park Tower Источник: centralparktower.com Alt:

Есть вероятность, что всему виной локдаун, когда цены на недвижимость в США упали и это заставило продавца повиноваться законам рынка. Эта квартира занимает весь 112 этаж, из окон открывается вид на Центральный парк. В распоряжении новых владельцев гостиная высотой в два этажа, а одна из спален занимает площадь в 74 квадратных метра. Здесь есть несколько гардеробных, а кухня имеет угловое расположение с необходимой техникой для личного шеф-повара. Общая площадь жилья – 622 квадратных метра.

Как сообщали НЕРУХОМІ, небоскреб Central Park Tower строится c 2014 года. Дом должны были сдать в начале 2020 года, но из-за введенного карантина пришлось отложить достройку. Изначально планы сдвинули на конец 2020 года, за затем еще на год. В здании на 131 этаж есть бассейн, СПА, фитнес-зал, сигаретный бар, банкетный зал на 128 человек и закрытый клуб. Первые 7 этажей отведены под торговый центр Nordstroom. Основную часть дома занимают 179 люксовых квартир – от 2-х комнатных до 8-ми комнатных. Девелопер планирует выручить с их продажи $4 миллиарда. При том, что возведение жилого комплекса обошлось в $3 миллиарда.

Central Park Tower считается самым высоким из строящихся жилых небоскребов в мире. Его высота достигает 472 метров. Над проектом трудились архитекторы из бюро Adrian Smith + Gordon Gill Architecture, а девелопером выступила компания Extell Development.