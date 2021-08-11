Увеличение налогообложения ударит по сверхприбыли застройщиков – Минэкономики

Увеличение налогообложения сделок с недвижимостью коснется застройщиков, которые будут платить со своих сверхприбылей.

Об этом заявил вице-премьер и министр экономики Алексей Любченко, передает Интерфакс-Украина.

По словам чиновника, в Украине за полгода цены на жилье выросли на 14%, при этом повышения налоговых ставок не было. "То есть застройщики и при действующем налогообложении устанавливают для покупателей максимально возможную цену", - отметил Любченко.

Он также добавил, что, если застройщики взвинтят цены слишком высоко, их квартиры никто не будет покупать, поэтому налоги будут платиться из сверхприбылей.

Описание: В Минэкономики прокомментировали законопроект о налогообложении сделок с недвижимостью Источник: nerukhomi.ua Alt:

При этом комментируя норму "ресурсного" законопроекта №5600 о налогообложении трех и более продаж квартиры за год, глава Минэкономики подчеркнул, что рядовых граждан это нововведение также не коснется. "Интересно посмотреть на рядового гражданина, который регулярно продает по три квартиры в год при средней зарплате в государстве на уровне 12-15 тысяч грн", - заявил Любченко, добавив, что в строительстве один из самых высоких процентов теневых занятостей в стране.

Как сообщали НЕРУХОМІ, ранее министр финансов Сергей Марченко заявлял, что разработанный правительством законопроект № 5600, который вносит правки в Налоговый кодекс, вряд ли спровоцирует рост цен на жилье в новостройках.

Так, правки в Налоговый кодекс были внесены в Раду 2 июня. Согласно документу, власти хотят обложить налогом на добавленную стоимость весь первичный рынок жилья. Исключением будут только квартиры, которые строилось на деньги из бюджета. То есть, все сделки по первой продаже новых домов или квартир будут облагаться НДС. При этом многие эксперты и участники рынка едины во мнении, что украинцам следует ожидать скачка цен на жилье.