Продажу жилья в новостройках обложат налогом: что будет с ценами на квартиры

Продажу жилья в новостройках хотят обложить налогом на добавленную стоимость, что грозит ростом цен на жилье в Украине.

Соответствующий законопроект № 5600, который вносит правки в Налоговый кодекс, был разработан Кабинетом министров и внесен в Верховную Раду.

Согласно документу, власти хотят обложить налогом на добавленную стоимость весь первичный рынок жилья. Исключением будут только квартиры, которые строилось на деньги из бюджета. То есть, все сделки по первой продаже новых домов или квартир будут облагаться НДС.

Стоит подчеркнуть, что в Украине, согласно законодательству, на 2021 год ставка НДС в 20% применяется ко всем видам операций, подлежащих налогообложению. Застройщики вряд ли захотят терпеть убытки: все колебания на рынке недвижимости, как правило, ложатся на плечи инвесторов. Поэтому украинцам следует ожидать скачка цен на жилье.

В свою очередь глава Минфина Сергей Марченко уверяет, что стоимость квартир в Украине не изменится. По его словам, норма проекта коснется "бизнеса, который занимается перепродажей жилья на вторичном рынке", что создает неконкурентные условия для строительных компаний, поскольку не платят НДС.

"Эта норма не касается физических лиц, поскольку они не являются плательщиками НДС", - заявил глава Минфина.

Так, разработанный правительством документ вводит налогообложение первой поставки жилья. Поясняется, что первая поставка жилья означает первую передачу готового нового жилья в собственность покупателя или поставку услуг (включая стоимость приобретенных за счет исполнителя материалов) по сооружению такого жилья за счет заказчика.

Описание: Сколько нужно будет заплатить за продажу жилья Источник: pixabay.com Alt:

Авторы законопроекта также хотят увеличить налог на доходы физлиц от продажи третьего и последующих объектов недвижимого имущества с 5% до 18%.

Среди прочего правительство собирается обложить налогом земельные участки, право собственности на которые не оформлены, но по факту используются. Еще документ отменяет мораторий на индексации нормативной денежной оценки для всех земель, кроме сельскохозяйственных угодий, Речь идет о землях водного фонда, участках в населенных пунктах и других земель несельскохозяйственного назначения.

Как сообщали НЕРУХОМІ, Верховная Рада на заседании во вторник, 18 мая, приняла законопроект №2195 относительно продажи земельных участков (в коммунальной или госсобственности) на электронных аукционах. Это один из законопроектов, принятых в рамках земельной реформы.