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У Киевгорстроя получилось ввести в эксплуатацию три ЖК Укрбуда

26.06.2020 - 12:23

Киевгорстрой ввел в эксплуатацию три жилых комплекса Укрбуда, которые ранее принял на баланс.

Об этом у себя в Facebook в пятницу, 26 июня, написал глава правления – президент Киевгорстроя Игорь Кушнир.

"Это СОЛНЕЧНАЯ РИВЬЕРА, НОВОМОСТИЦКИЙ и первые две секции ЖК ПЕКТОРАЛЬ. Вопрос ввода был одним из самых острых, в домах уже живут люди, поэтому обеспечить их законную эксплуатацию крайне важно. Сегодня сделан первый, но важный шаг, три объекта получили сертификаты от ГАСКа", – написал Кушнир.

По его словам, специалисты Киевгорстроя устранили самые незначительные замечания для того, чтобы дома были введены.

"Сейчас уже поданы документы на часть ХАРЬКОВСКОГО, в ближайшее время Инспекция получит пакеты документов по двум другим комплексам. Надеюсь, что совсем скоро Кабмин выдаст распоряжение о подписании договоров Министерством обороны по четырем другим комплексам", - подчеркнул глава КГС.

Как ранее сообщали НЕРУХОМІ, столичные власти собираются освободить Киевгорстрой от уплаты паевого взноса незавершенных объектов корпорации Укрбуд.

Также Кабинет министров Украины принял распоряжение, которое дает старт процессу решения проблем с недостроями строительной корпорации Укрбуд.

В частности, представители Кабмина встретились с инициативной группой инвесторов жилых комплексов корпорации Укрбуд и обсудили с ними вопрос достройки объектов.

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