Кабмин распорядился дать старт достройке объектов УКРБУДА

Кабинет министров Украины принял распоряжение, которое дает старт процессу решения проблем с недостроями строительной корпорации УКРБУД.

Об этом сообщил в среду, 17 июня, премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Сегодня Кабмин поддержал проект распоряжения, которое дает старт процессу решения этой проблемы. В течение двух недель Минобороны совместно с Минюстом должны разработать проект сделки для заключения необходимых соглашений, что позволит завершить строительство объектов УКРБУДА и защитит имущественные права инвесторов", - подчеркнул глава правительства.

Шмыгаль отчитался о решении проблемы объектов УКРБУДА kmu.gov.ua

В свою очередь первый заместитель министра обороны Украины Иван Руснак на заседании правительства отметил, что к проекту на сегодняшний момент есть несколько замечаний.

"Документ разработан Министерством обороны по результатам согласительного совещания, которое было проведено во исполнение поручения премьер-министра… Проект акта был предоставлен на согласование. На сегодня есть замечания Минфина и Минюста. Поэтому, я предлагаю поддержать проект акта, поручив секретариату Кабмина вместе с Минобороны, Минфином, Минюстом и Минэкономики доработать с учетом замечаний, которые поступили, и оформить его в соответствии с регламентными нормами", - сообщил Руснак.

По его словам, КИЕВГОРСТРОЙ согласился взять на себя обязательства по достройке проблемных ЖК в случае заключения между ним и Минобороны соответствующих договоров.

Как сообщали НЕРУХОМІ, представители Кабмина встретились с инициативной группой инвесторов жилых комплексов корпорации УКРБУД и обсудили с ними вопрос достройки объектов.

Отметим, что под Офисом президента протесты инвесторов УКРБУДА переросли в стычки с сотрудниками правоохранительных органов. Полицейские избили нескольких человек, а одного увезли в райотдел. Также стало известно, что одного полицейского забрала скорая.