Составлен рейтинг стран с самым доступным жильем

Британский поставщик строительных материалов Roofing Megastore составил рейтинг стран по доступности жилья в 2021 году, победителем которого стала Саудовская Аравия.

Как сообщает The World Property Journal, аналитики Roofing Megastore для составления рейтинга рассчитали среднюю стоимость квадратного метра недвижимости в 109 странах мира и сравнили ее со средней заработной платой местных жителей после уплаты налогов.

Таким образом, Саудовская Аравия признана самой доступной страной в мире для покупки жилья. Здесь средняя годовая зарплата составила $20 354, а жилье площадью в 100 "квадратов" стоит всего $90 774.

В ТОП-10 стран также вошли: Южная Африка, США, Пуэрто Рико, ОАЭ, Палестина, Оман, Исландия, Кипр, Катар.

Описание: Рейтинг стран с самым доступным жильем Источник: Alt:

Страной с самым недоступным жильем стал Непал. Здесь жилье стоит в среднем $2,8 млн, а средняя зарплата местных жителей $2608. Таким образом, чтобы накопить на жилье здесь понадобится более тысячи лет.

Ненамного лучше ситуация обстоит с доступностью жилья в Гане, Эфиопии, Таиланде, Индонезии и Вьетнаме. Во всех этих государствах копить на собственное жилье местные жители со средней зарплатой должны 100-200 лет. Чуть лучше ситуация в Гонконге, рынок жиля в котором считается одним из самых оживленных в мире. Вместе с тем, местным жителям придется откладывать на жилье здесь чуть более 70 лет.

Как сообщали НЕРУХОМІ, ранее в консалтинговой компании Deloitte выяснили, что квартиры в новостройках Австрии являются самыми дорогими в Европе, здесь цена квадратного метра в среднем составляет 4460 евро. Эта страна также лидирует в Европе по количеству жилищных инициатив, так здесь на 1000 жителей приходится почти 11 строительных проектов.