В Deloitte выяснили, где самые дорогие квартиры в Европе

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Квартиры в новостройках Австрии являются самыми дорогими в Европе, здесь цена квадратного метра в среднем составляет 4460 евро.
Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании Deloitte, передает Local.
Согласно приведенным данным, цены на жилье в этой стране выросли с 2020 года на 5,84%. Так средняя квартира, площадью в 70 квадратов стоит более чем 10 раз больше средней годовой зарплаты в Австрии. Но несмотря на это спрос на рынке по-прежнему высокий за счет частных покупателей и инвесторов.
Эксперт Deloitte Габриэле Эцль отметила, что год для рынка недвижимости был непростым на фоне кризиса из-за коронавируса, но цены на жилье продолжали расти. По ее словам, спрос на рыке также стимулировал и рост нового строительства. Кроме того, есть предпосылки, что тенденции на рынке сохранятся и квартиры будут и дальше дорожать.
Австрия также лидирует среди стран Европы по количеству жилищных инициатив, так здесь на 1000 жителей приходится почти 11 строительных проектов.
Австрийская недвижимость - самая дорогая в Европе
pixabay
Индекс Deloitte Property Index показывает, что в Германии, Великобритании и Израиле цена квадратного метра в новостройках в среднем превышает 4 тысячи евро.
Однако, если сравнивать цены со средним заработком, труднее всего купить квартиру среди европейских стран в Сербии. Здесь стоимость жилья в 15 раз превышает среднюю национальную зарплату. Далее следуют Чехия (цены превышают годовую зарплату в 12,2 раза), Словакия и Австрия (цены превышают годовую зарплату в 10,6 раз). Ирландия – самая доступная страна с ценами на жилье, где цены лишь в 3,1 раза превышают зарплату за год.
Как сообщали НЕРУХОМІ, в Евросоюзе цены на жилую недвижимость в прошлом году несмотря на разгар кризиса на фоне эпидемии коронавируса выросли на 5,5%. Спрос на недвижимость вырос, превысив все предложения на рынке.
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