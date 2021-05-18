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Верховная Рада на заседании во вторник, 18 мая, приняла законопроект №2195 относительно продажи земельных участков (в коммунальной или госсобственности) на электронных аукционах.
Его поддержали 272 народных депутата при минимально необходимых 226 голосах.
Как отмечается в пояснительной записке, документ должен обеспечивать прозрачность и публичность во время передачи земельных участков в ходе торгов, проводимых с помощью аукционов в режиме онлайн.
Организовать продажу земли может только ее собственник. Впоследствии он заключает договор с оператором электронной площадки. При этом каждый лот должен состоять только из одного участка. В описании указывается наименование, местоположение, площадь и кадастровый номер с целевым назначением. Затем прописываются условия договора купли-продажи и собственно цена продажи или размер годовой платы за аренду.
Рада приняла законопроект о продаже земельных участков
Законопроект защищает конфиденциальность участников торгов, сведения о которых не подлежат разглашению до самого конца торгов. Авторы документа полагают, что таким образом получится избежать сговора. Известно, что в Украине с 1 июля 2021 года заработает рынок земли.
Как сообщали НЕРУХОМІ, Государственный градостроительный кадастр должен заработать в Украине до конца этого года. В Минрегионе рассказали, что сегодня на государственном уровне продолжается работа по созданию платформы, на базе которой будет создан градостроительный кадастр.
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