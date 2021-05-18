В Минрегионе сообщили, когда заработает градостроительный кадастр

До конца этого года в Украине должны запустить Государственный градостроительный кадастр.

Об этом во вторник, 18 мая, заявила заместитель главы Минрегиона Наталья Козловская во время выступления на Всеукраинском форуме "Украина 30. Цифровизация", передает Интерфакс-Украина.

По ее словам, сегодня активную работу по созданию кадастров на региональном уровне ведут органы местного самоуправления. Тем временем на государственном уровне продолжается работа по созданию платформы, на базе которой будет создан градостроительный кадастр.

"Надеемся, что до конца текущего года у нас будет такой раздел, на базе которого будет работать Единая электронная система", - заявила Козловская.

Описание: Государственный градостроительный кадастр запустят к концу года Источник: kharkov.ua Alt:

Она также добавила, что Минрегион работает над цифровизацией уже существующей нормативной базы, чтобы обеспечить полноценный доступ к ней. В свою очередь министр Алексей Чернышов заявил, что дальнейшее упрощение процедур и цифровизация является стратегическим направлением развития сферы управления жильем в Украине.

"Развитие жилищно-коммунального хозяйства требует консолидации усилий собственников жилья и представителей органов местного самоуправления и государственного уровня. Важным компонентом развития этой сферы является цифровизация. Например, речь идет об упрощении процедур - введение голосования в многоквартирном доме с использованием электронных сервисов, создание электронных реестров домов и тому подобное. Также важным является вопрос квалифицированных кадров. От профессионального управляющего жилья и ответственного собственника зависит много чего", - подчеркнул Чернышов.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в сентябре прошлого года власти Киева запустили обновленный сайт градостроительного кадастра. Это позволило для киевлян упростить выдачу выписок.