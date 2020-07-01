Минрегион разработал законопроект, который защитит от недобросовестных застройщиков

Министерство развития общин и территорий разработало законопроект, который должен защитить пострадавших инвесторов от недобросовестных застройщиков.

Об этом заявил глава Минрегиона Алексей Чернышов, передает Mind.ua.

"В нем говорится о системном подходе к этой проблеме. Во-первых, надо утвердить перечень проблемных объектов, обеспечить техническое обследование этих домов. Во-вторых, ввести обязательное страхование ответственности застройщика перед кредиторами; и в целом повысить ответственность застройщика в градостроительстве", - отметил министр.

По словам Чернышова, министерство ведет переговоры с обманутыми инвесторами, которых только в Укрбуде больше 13 тысяч. Он подчеркнул, что в таких ситуациях, которые демонстрируют несовершенство законодательства и игнорирования застройщиками норм и законов, инвесторы не должны страдать.

Алексей Чернышов minregion.gov.ua

"Это проблема, которую надо решать. И она не менее важна, чем реформа ГАСИ. Меня беспокоят истории Укрбуда, Войцеховского, Аркады, в каждой из которых - судьбы тысяч людей", - рассказал глава Минрегиона.

Министр подчеркнул, что в других странах, таких как, например, Германия, аналогичных ситуаций нет, поскольку там строительство жилого дома предусматривает страхование обязательств и определенные требования к застройщику, с точки зрения банковских гарантий и обеспечения исполнения обязательств. В Украине, по его словам, такого нет и не было.

Чернышов отметил, что есть несколько шагов, которые улучшат ситуацию на рынке строительства, а именно страхование и финансовые гарантии обеспечения.

Как сообщали НЕРУХОМІ, Киевгорстрой ввел в эксплуатацию три жилых комплекса Укрбуда, которые ранее принял на баланс.

Кабинет министров Украины принял распоряжение, которое дает старт процессу решения проблем с недостроями строительной корпорации Укрбуд.

В частности, представители Кабмина встретились с инициативной группой инвесторов жилых комплексов корпорации Укрбуд и обсудили с ними вопрос достройки объектов.