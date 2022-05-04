В Украине изменили порядок госрегистрации прав на недвижимое имущество

Кабинет министров внес изменения в порядок государственной регистрации прав на недвижимое имущество на заседании во вторник, 3 мая.

Об этом сообщи в своем Телеграм-канале представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

По его словам, согласно новым правилам госрегистраторы теперь обязаны проверять и вносить сведения еще на стадии формирования заявления.

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Кроме существующих механизмов такая проверка будет осуществляться путем подтверждения наличия уникального номера записи в Едином государственном демографическом реестре, проверки идентифицированного кода ЕГРПОУ или налогового номера в Едином банке данных налогоплательщиков – для юридических лиц.

Как сообщали НЕРУХОМІ, на прошлой неделе стало известно, что власти возобновили проведение госрегистрации прав собственности на недвижимость. В частности, было принято постановление, урегулирующее нотариальные услуги в вопросе удостоверения сделок с недвижимостью, открыт доступ к госреестрам.

Как известно, в связи с войной реестры вынуждено закрыли, поскольку была угроза вмешательства российских спецслужб. Постепенно доступ начали открывать на территориях, на которых не велись активные боевые действия.