Купля-продажа недвижимости снова возобновилась в Украине

В Украине возобновили проведение госрегистрации прав собственности на недвижимость. Об этом сообщили на страничке пресс-службы Министерства юстиции в Facebook.

Так, в Кабмине приняли постановление, которое должно урегулировать нотариальные услуги, что касается удостоверения сделок с недвижимостью, а также доступа к Госреестру прав на недвижимое имущество и Госреестру юрлиц, физлиц и общественных формирований.

В Министерстве напомнили, что работу реестров пришлось приостановить с началом полномасштабных военных действий. Позже доступ к отдельным реестрам был восстановлен на отдельных территориях.

Согласно постановлению правительства, в условиях военного положения и в течение одного месяца со дня его прекращения или отмены нотариальные действия совершаются с учетом особенностей (запретов). В частности, украинцы не могут: совершать действия по доверенности от имени физических лиц; передавать имущество в уставный капитал или получать его в связи с выходом из общества; отчуждать недвижимость ранее чем через месяц; совершать нотариальные действия вне области и т.д.

Как сообщали НЕРУХОМІ, были опасения, что спецслужбы российской федерации могут вмешаться в систему или получить информацию из реестров, хотя они не авторизованы и не имеют такого доступа. Так, после 24 февраля на оккупированных территориях сотрудники ФСБ требовали открыть им реестры.