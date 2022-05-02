Медиа
Все результаты

Купля-продажа недвижимости снова возобновилась в Украине

Владимир Гришенко 02.05.2022 18:25

1 мин

В Украине возобновили проведение госрегистрации прав собственности на недвижимость. Об этом сообщили на страничке пресс-службы Министерства юстиции в Facebook.

Так, в Кабмине приняли постановление, которое должно урегулировать нотариальные услуги, что касается удостоверения сделок с недвижимостью, а также доступа к Госреестру прав на недвижимое имущество и Госреестру юрлиц, физлиц и общественных формирований.

В Министерстве напомнили, что работу реестров пришлось приостановить с началом полномасштабных военных действий. Позже доступ к отдельным реестрам был восстановлен на отдельных территориях.

Согласно постановлению правительства, в условиях военного положения и в течение одного месяца со дня его прекращения или отмены нотариальные действия совершаются с учетом особенностей (запретов). В частности, украинцы не могут: совершать действия по доверенности от имени физических лиц; передавать имущество в уставный капитал или получать его в связи с выходом из общества; отчуждать недвижимость ранее чем через месяц; совершать нотариальные действия вне области и т.д.

Как сообщали НЕРУХОМІ, были опасения, что спецслужбы российской федерации могут вмешаться в систему или получить информацию из реестров, хотя они не авторизованы и не имеют такого доступа. Так, после 24 февраля на оккупированных территориях сотрудники ФСБ требовали открыть им реестры.

Автор:

Владимир Гришенко

Журналист/редактор

Образование – окончил Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко, Институт журналистики. По профессии работаю уже более 15 лет. Любимые темы – экономика и политика, разбираюсь в криптовалютах и рынках, интересуюсь недвижимостью. На ресурсе НЕРУХОМІ с мая 2020 года.

Все статьи автора

Комментарии

2.3т

Ваш запрос принят

Отдел продаж свяжется с Вами в ближайшее время