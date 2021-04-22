Девелопер Arricano несмотря на карантин увеличил прибыль в 2,5 раза

Девелоперская компания Arricano Real Estate Plc, владеющая рядом торговых центров в Украине, существенно нарастила чистую прибыль в 2020 году по сравнению с предыдущим годом, несмотря на карантин.

Как сообщает Интерфакс-Украина, об этом сообщается в финансовой отчетности компании, который был обнародован на Лондонской фондовой бирже в среду, 21 апреля. Согласно приведенным данным, чистая прибыль компании выросла в 2,5 раза и составила более $20 млн. Между тем выручка компании просела на 13% из-за введенных в Украине карантинных мероприятий и составила $32 млн.

Компании пришлось на 17% сократить свои расходы, однако продолжила инвестировать в проекты корпоративной социальной ответственности. В отчете указано, что несмотря на вынужденные меры из-за эпидемии коронавируса, показатели оказались практически на уровне 2018 года.

Описание: Компания Arricano отчиталась по доходам Источник: pixabay.com Alt:

Arricano сообщает, что получила почти $25 млн прибыли от переоценки инвестиционной недвижимости в связи с ростом курса доллара и повышением ставок по аренде. Стоимость активов компании сократилось на 6,6% до $119 млн. При этом на начало этого года у компании было $12 млн свободных денежных средств (в начале 2020 года их было $6,9 млн).

Кипрская Arricano Real Estate Plc специализируется на строительстве ТРЦ, владеет рядом комплексов, расположенных по всей Украине: "РайON" и "Проспект" в Киеве, "Солнечная галерея" в Кривом Роге, City Mall в Запорожье. Компания является также миноритарным владельцем столичного ТРЦ Sky Mall. По последним данным ей принадлежит 49,9% акций этого торгового центра.

Как сообщали НЕРУХОМІ, инвестиционный фонд "Каскад-Инвест" собирается вложиться в строительство торгово-развлекательного центра Respublika Park, который начали возводить еще в 2012 году.